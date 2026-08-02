Harry Styles sufrió una fuerte caída durante uno de sus shows en México

Un momento de tensión y preocupación se vivió en la Ciudad de México durante la segunda presentación del artista británico Harry Styles en el Estadio GNP Seguros, como parte de su esperada residencia de conciertos en el país.

El exintegrante de One Direction sufrió una aparatosa caída en pleno escenario frente a decenas de miles de asistentes, luego de que las inclemencias del clima convirtieran la pasarela en una superficie sumamente resbaladiza.

El incidente ocurrió durante los primeros minutos del espectáculo, mientras el intérprete recorría con energía la plataforma principal para conectar con el público durante el tema de apertura, “Are You Listening Yet?”.

Debido a la acumulación de humedad en la estructura, el cantante perdió repentinamente el equilibrio y terminó resbalando hasta quedar sobre el piso mojado. La escena provocó exclamaciones instantáneas de alarma entre los fanáticos que abarrotaban el recinto.

Sin embargo, el susto no pasó a mayores. Haciendo gala del carisma y profesionalismo que lo caracterizan, Styles permaneció apenas unos segundos tendido en la tarima, se llevó la mano a la cabeza e incluso improvisó una rápida pose cómica para tranquilizar al público antes de ponerse en pie por sus propios medios.

Con los pantalones visiblemente empapados por el agua acumulada en el escenario, la estrella británica retomó el micrófono, sonrió y continuó interpretando el tema como si nada hubiese ocurrido, desatando una ovación masiva en el estadio.

La jornada ya se encontraba marcada por complicaciones meteorológicas. Horas antes de que iniciara el evento, una fuerte tormenta acompañada de granizo afectó a diversos puntos de la capital mexicana, obligando al equipo de producción a retrasar el arranque del show casi dos horas para realizar labores de drenaje y proteger el equipo técnico.

A pesar de que el personal de staff trabajó a marcha forzada, las condiciones climáticas impidieron que la plataforma se secara en su totalidad. Afortunadamente, no se informó de ninguna lesión de consideración y Styles pudo desarrollar con normalidad el resto del concierto.

El británico continuará con su gira en la Ciudad de México con cuatro fechas adicionales agendadas para los días 4, 7, 8 y 10 de agosto en el Estadio GNP Seguros.

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