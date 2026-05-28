Harry Styles promete cambios tras críticas por su escenario en la gira “Together, Together”

A menos de un mes de haber arrancado su gira mundial “Together, Together”, el cantante Harry Styles ha anunciado cambios en su show ante la ola de críticas recibidas por el diseño del escenario. Y es que miles de fans que asistieron a las primeras presentaciones que brindó en Europa aseguraron que las estructuras bloqueaban la visibilidad y dificultaban ver al cantante durante gran parte del concierto.

Durante uno de sus más recientes shows en el Johan Cruijff Arena, en Ámsterdam, el exintegrante de One Direction abordó los comentarios negativos y explicó la razón detrás de la escenografía elegida para su gira mundial.

De acuerdo con el famoso, más allá de una puesta en escena “ostentosa”, su propósito con las elevadas plataformas y puentes era mantenerse más cerca del público que lo acompaña en sus shows.

“La razón por la que hicimos el escenario así es porque quería estar en él con ustedes. Quería estar lo más cerca posible del mayor número de ustedes”, se le escucha decir al cantante en pleno concierto.

En este sentido, Harry Styles dijo que el concepto de la gira se desarrolló con la intención de fortalecer su cercanía con el público no solo a través de la música, sino de cada elemento visual que la compone.

“Se trata de estar juntos, divertirse juntos, bailar juntos, estar con amigos y con desconocidos”, destacó en la conversación que mantuvo con el público y que pronto se viralizó en redes sociales como Instagram y TikTok.

Por su parte, el equipo de producción del famoso informó a la BBC que realizará modificaciones en la escenografía para garantizar una buena experiencia al público que asistirá al resto de sus shows en territorio europeo.

De acuerdo con el comunicado, los ajustes para mejorar la visibilidad y no comprometer las medidas de seguridad del recinto se llevarán a cabo a partir de las próximas presentaciones que Styles tiene programadas en Londres, incluyendo su residencia en Wembley.

La gira “Together, Together” de Harry Styles arrancó de manera oficial el pasado 16 de mayo y tiene contemplado visitar varias ciudades del mundo, incluyendo: Ciudad de México, São Paulo, Melbourne, Sydney, Londres y Nueva York en el Madison Square Garden, donde realizará una residencia de 30 noches.

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