Niall Horan dice que no asistirá a la boda de Harry Styles y Zoë Kravitz

Mientras los fans de Harry Styles y Zoë Kravitz ya especulan con los detalles de su próxima boda, un invitado sorpresa no figurará en la lista: Niall Horan. El también exintegrante de One Direction fue claro durante su reciente aparición en el programa radial neozelandés “The Edge NZ”, donde descartó su asistencia al enlace.

Todo comenzó cuando los conductores Ollie Miles y Lucy Maynard intentaron sonsacarle información sobre la ceremonia. Tras preguntarle si tenía algún evento interesante en su calendario, Horan respondió con evasivas: “Tengo un par de bodas a las que asistiré próximamente. Unos amigos míos se van a casar, así que va a ser muy divertido”.

Pero cuando Miles insinuó si alguno de esos contrayentes podía ser alguien con quien solía trabajar, Horan no pudo ocultar la indirecta. Entre risas, finalmente soltó la verdad: “No voy a ir, si eso es lo que preguntas”, en clara referencia a la boda de Styles y Kravitz.

Los conductores, sorprendidos, le preguntaron si la ausencia se debía a sus compromisos golfísticos, a lo que el cantante de 32 años respondió: “Soy un hombre ocupado”.

A pesar de esto, Horan elogió el nuevo trabajo musical de Styles y afirmó: “Me alegro mucho por él. Un cambio de sonido total, pero es un temazo, ¿verdad?“, dijo sobre “Aperture”, el primer sencillo del último álbum de Styles, “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”.

El compromiso entre Styles y Kravitz

La noticia del compromiso entre Harry Styles y Zoë Kravitz salió a la luz a finales de abril, cuando una fuente confirmó a la revista People que la pareja ya había anunciado la noticia a su círculo íntimo.

Las especulaciones se dispararon días antes, cuando Kravitz fue fotografiada luciendo un anillo de diamantes en su dedo anular durante una salida el 19 de abril, imágenes que luego se replicaron en Londres.

La pareja comenzó a sonar como romance en agosto de 2025, cuando fueron vistos paseando del brazo por Roma.

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