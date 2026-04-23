Confirman compromiso entre Zoë Kravitz y Harry Styles tras ser captada con anillo

El romance que comenzó como un rumor en las calles de Roma habría llegado a su punto más alto. Según una fuente de Page Six, Zoë Kravitz, de 37 años, y Harry Styles, de 32, están oficialmente comprometidos.

Esta noticia llega días después de que la pareja fuera fotografiada paseando por Londres y se viralizaran las imágenes donde la actriz luce un imponente anillo de diamantes en su mano izquierda.

“Él está completamente entregado. Saltaría por un precipicio por ella“, reveló el informante cercano a la pareja al medio ya mencionado. Mientras tanto, el informante indicó que Kravitz “está en la gloria”, radiante con este nuevo capítulo en su historia de amor.

Los rumores de compromiso no hicieron más que intensificarse durante el fin de semana, cuando las instantáneas de los artistas besándose y caminando de la mano dejaron al descubierto la joya en el dedo clave.

¿Cuándo comenzó la relación entre Styles y Kravitz?

La historia de Styles y Kravitz inició en agosto de 2025, cuando fueron vistos por primera vez paseando del brazo por Roma. Ese mismo mes, unos apasionados besos en Londres confirmaron que la amistad había dado un giro.

A lo largo de los meses, la pareja ha mantenido un perfil relativamente bajo, siendo captados principalmente en paseos informales por Brooklyn, con bebidas en mano, o tomados de la mano a la salida de eventos como la fiesta posterior a Saturday Night Live, donde Styles fue presentador.

Este compromiso llega después de relaciones de alto perfil para ambos. Kravitz estuvo casada con Karl Glusman (2019-2020) y posteriormente mantuvo un romance con Channing Tatum, con quien se comprometió en 2023 y rompió un año después.

Por su parte, Styles ha sido vinculado con figuras como Olivia Wilde, Kendall Jenner y Taylor Swift. Incluso, dos meses antes de que surgiera su romance con Kravitz, fue visto besándose con la productora londinense Ella Kenny en el Festival de Glastonbury.

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