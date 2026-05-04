Harry Styles y Zoë Kravitz estarían planeando dos bodas en ciudades diferentes

El romance entre Harry Styles y Zoë Kravitz parece avanzar a pasos agigantados. Tras la noticia de su compromiso el pasado mes de abril, nuevas fuentes cercanas a la pareja revelaron que el exintegrante de One Direction y la protagonista de “The Batman” no se conformarán con una sola celebración.

Según informes recientes de Page Six, la pareja planea realizar dos bodas en ciudades distintas: Londres y Nueva York.

La decisión de dividir los festejos responde a un deseo de equilibrar los entornos familiares de ambos artistas. Mientras que Londres representa el hogar y la base del cantante británico, Nueva York es el epicentro de la vida de Kravitz, especialmente por la presencia de su padre, el legendario músico Lenny Kravitz.

“Zoë querría hacer algo en Nueva York por su padre; él todavía vive en el centro de Manhattan y el Hotel Fouquet’s suena como una de las opciones principales”, aseguró un informante a Page Six.

Un compromiso de “cero a cien”

Aunque los rumores de romance comenzaron en agosto de 2025 tras ser vistos en Roma, la relación se formalizó rápidamente.

Amigos cercanos a Styles afirman que el músico está “completamente enamorado” y que no habría hecho pública la relación si no fuera algo definitivo. Por su parte, la actriz se ha referido a Harry como su “alma gemela”.

El compromiso se hizo evidente cuando Kravitz fue captada luciendo un gran anillo de diamante de corte cojín, valorado en más de 500,000 dólares.

Además, se sabe que Styles ya cuenta con la bendición de Lenny Kravitz, un requisito fundamental para Zoë antes de dar cualquier paso serio en sus relaciones.

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