Channing Tatum lanza críptico mensaje tras el compromiso de Zoë Kravitz y Harry Styles

La noticia sobre el compromiso entre Zoë Kravitz y Harry Styles a menos de un año de noviazgo sacudió al mundo entero y las reacciones al respecto no se hicieron esperar. Sin embargo, los reflectores no tardaron en volcarse hacia Channing Tatum, exprometido de la actirz, luego de que este compartiera un reflexivo mensaje tan solo unas horas después del anuncio.

El protagonista de “Magic Mike” utilizó sus historias de Instagram para repostear un fragmento del poema “My Brain And Heart Divorced” (Mi cerebro y mi corazón se divorciaron), escrito por John Roedel.

Dicha pieza retrata un conflicto interno entre la razón y las emociones, haciendo la metáfora de un divorcio: “Mi cerebro y mi corazón se divorciaron hace una década, buscando quién tenía la culpa de lo grande que se ha vuelto el desastre en el que me he convertido. Con el tiempo, ya no podían estar en la misma habitación”, se lee en los primeros versos del escrito.

I’M CRYING CHANNING TATUM PULLED AN OLIVIA WILDE pic.twitter.com/66pgQkyszR — 💋🪩𝜗𝜚⋆₊˚ (@discodivarry) April 27, 2026

La reflexión avanza presentando el siguiente dilema: “Ahora mi cabeza y mi corazón comparten la custodia de mí. Me quedo con mi cerebro durante la semana y mi corazón me tiene los fines de semana. Nunca se hablan el uno al otro (…) Últimamente he pasado mucho tiempo con mis entrañas, que actúan como mi terapeuta no oficial”, concluye.

A pesar de que el famoso solo se limitó a replicar el escrito y no añadió palabras de su autoría, para el público no pasó desapercibida la coincidencia entre la fecha de publicación del poema con la confirmación del compromiso entre Harry Styles y Zoë Kravitz, especialmente teniendo en cuenta el romance que protagonizó con la histrionisa durante casi tres años.

Zoë Kravitz y Harry Styles: así se dio a conocer el compromiso

Fue el pasado 23 de abril cuando la revista People confirmó el compromiso de la protagonista de “Gatúbela” con el cantante británico tras 8 meses de noviazgo. Los rumores sobre las campanas de boda se dieron tras la divulgación de unas fotografías en las que la famosa aparece con un flamante anillo de compromiso.

“Él está completamente entregado. Saltaría por un precipicio por ella”, reveló un informante cercano a la pareja a dicha revista. Por su parte, la hija de Lenny Kravitz estaría “en la gloria” tras haber aceptado la propuesta del ex integrante de One Direction.

Según los primeros reportes, el anillo de compromiso que Harry Styles entregó a Zoë Kravitz está compuesto por un diamante amarillo de corte ovalado de 10 quilates, con un valor aproximado de $1,000,000 de dólares.

Seguir leyendo:

• Zoë Kravitz habló de Channing Tatum tras su separación

• Channing Tatum tuvo que ser operado tras sufrir una lesión en el hombro

• Se revelan los detalles del acuerdo de divorcio entre Channing Tatum y Jenna Dewan