Channing Tatum tuvo que ser operado tras sufrir una lesión en el hombro

El reconocido actor estadounidense Channing Tatum, de 45 años, encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar que debió someterse a una intervención quirúrgica debido a una grave lesión en su hombro.

El protagonista de Magic Mike compartió la noticia este miércoles a través de sus redes sociales con una foto en la que se le ve desde la cama de un hospital. El actor calificó este proceso como un “nuevo desafío” en su carrera.

Según detalló el propio Tatum en su cuenta de Instagram, la cirugía fue necesaria luego de que su hombro se “separara”, una lesión que requiere una recuperación intensiva. “Este va a ser duro. Pero bueno, vamos con todo”, escribió el actor, acompañando el mensaje con imágenes de sus radiografías, donde se aprecia la colocación de un tornillo para reparar el daño óseo.

Este percance físico no es el primero que afecta al actor en tiempos recientes. El año pasado, durante el rodaje de Avengers: Doomsday —donde interpreta al mutante Gambito—, Tatum sufrió una lesión en la pierna que lo obligó a usar analgésicos fuertes y a alejarse temporalmente de los sets de filmación.

En diversas entrevistas, el actor ha reflexionado con honestidad sobre cómo el paso del tiempo y las exigentes escenas de acción están pasando factura a su cuerpo.

A pesar del difícil momento, el actor cuenta con el respaldo de su actual pareja, la modelo australiana Inka Williams, quien le dedicó un tierno mensaje: “Lobo grande y malo. Estamos contigo”. Figuras del espectáculo como LaKeith Stanfield también se sumaron a las muestras de afecto.

La noticia llega en un contraste agridulce para Tatum, cuya película Josephine acaba de triunfar en el Festival de Sundance 2026. Ahora, el actor deberá centrarse plenamente en su rehabilitación para retomar sus compromisos en Hollywood.

