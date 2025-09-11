Channing Tatum estrena su relación en la alfombra roja de ‘Demon Slayer’

Channing Tatum y su novia Inka Williams dieron un paso simbólico en su relación al pisar juntos por primera vez la alfombra roja, en el estreno mundial de ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ el martes 9 de septiembre.

La ocasión marcó el debut público como pareja del icónico actor y la modelo australiana de 26 años, cuya conexión con Tatum está cautivado a los fans desde su aparición en redes sociales.

Junto a Everly, la hija de 12 años de Tatum —fruto de su matrimonio con Jenna Dewan—, la pareja posó con entusiasmo frente a las cámaras, mientras el actor promocionaba su papel como voz del personaje Keizo en la adaptación cinematográfica del popular manga japonés.

Para Tatum, esta franquicia trasciende lo profesional: es un vínculo afectivo con su hija. “Es muy importante para mí y para Everly”, confesó el actor a la revista PEOPLE en el evento.

“Descubrí Demon Slayer viéndolo con ella, y me enamoré de su historia, su emoción… y hasta me gané el respeto de mi padre por hacerle doblaje”.

La pasión de Tatum por la saga se intensificó tras verla con su hija, según confirmó un portavoz de la película a Variety en agosto.

Después de ‘Demon Slayer: Infinity Castle’, que se estrena en cines el 12 de septiembre, Tatum ya tiene preparada su próxima gran apuesta: ‘Roofman’, que llegará a los cines el 10 de octubre.

Su compromiso con Zoë Kravitz

Sobre su nueva relación, la modelo fue vista por primera vez junto a Tatum en una fiesta previa a los Oscar en febrero. Desde entonces, su romance ha crecido con discreción, hasta que en abril, Inka celebró el cumpleaños número 45 del actor en Instagram con un collage emotivo: “¡Feliz vida al ser humano más guapo, amable, divertido, tonto y hermoso del mundo!”, escribió, sellando públicamente su relación.

Esta relación llega tras un periodo de transición personal para Tatum. Tras su divorcio con Jenna Dewan, acordado en septiembre de 2024, y su ruptura con Zoë Kravitz en octubre del mismo año, parece haber encontrado un nuevo equilibrio.

Inka, de 26 años, es poco conocida en el medio artístico. Sin embargo, una fuente le dijo a People que “tiene su propia vida. Es joven, pero parece mayor”.

