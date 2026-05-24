Zoë Kravitz y Harry Styles planean una íntima boda en Navidad, según nuevos informes

Zoë Kravitz y Harry Styles están listos para escribir el siguiente capítulo de su romance con una boda que promete ser tan discreta como especial. Según una fuente que habló con Page Six, la pareja está considerando celebrar “una boda íntima” en el Reino Unido alrededor de la época navideña, a la que solo asistirían familiares y amigos cercanos.

La noticia no es sorpresa para quienes han seguido de cerca los pasos de la pareja, vinculada por primera vez en agosto de 2025, cuando fueron vistos juntos en Roma. Al mes siguiente, las imágenes de ambos tocándose los glúteos durante una cariñosa salida en la capital italiana no hicieron más que confirmar la química entre la hija de Lenny Kravitz y el exintegrante de One Direction.

Un amor construido entre Londres y Roma

A lo largo de su relación, la estrella de “High Fidelity” y el ganador del Grammy han pasado tiempo juntos en Londres. De hecho, el diario británico Mirror informó que Kravitz ya pasó la Navidad pasada con Styles en su ciudad natal inglesa, Cheshire.

Por su parte, Styles se había mudado a Roma durante un descanso de dos años tras finalizar su gira “Love On Tour” en julio de 2023. Fue en la capital italiana donde la discreta pareja fortaleció su vínculo lejos de los focos.

Por su parte, People informó el pasado abril que la pareja se había comprometido. En aquel momento, una fuente aseguró a Page Six que Styles “está completamente enamorado” y que “saltaría por un acantilado por” Kravitz. La actriz y directora de “Blink Twice”, por su parte, estaba “en la gloria”.

Las sospechas se confirmaron esta misma semana, cuando Kravitz lució su anillo de compromiso en la noche inaugural de la gira “Together Again” de Styles en Ámsterdam. Una gira que incluye 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York a finales de año.

Anteriormente, fuentes cercanas a la familia Kravitz ya habían adelantado que la pareja barajaba la posibilidad de celebrar dos bodas: una en Nueva York y otra al otro lado del Atlántico.

Este será el segundo matrimonio para Kravitz, que ya estuvo casada con Karl Glusman. Su boda en 2019 tuvo lugar en la casa de su padre en París, con una lista de invitados repleta de estrellas como Reese Witherspoon, Shailene Woodley y Laura Dern. La pareja finalizó su divorcio en 2021.

Posteriormente, Kravitz se comprometió con Channing Tatum en 2023, pero rompieron al año siguiente.

Para Styles, en cambio, será su primera boda. Aunque se le ha relacionado anteriormente con nombres como Taylor Swift, Kendall Jenner, Olivia Wilde, Emily Ratajkowski y Olivia Dean, nunca antes había dado el paso hacia el altar.

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