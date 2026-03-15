Harry Styles responde a las acusaciones de “queerbaiting” con un inesperado beso en SNL

Harry Styles ha decidido tomar el toro por los cuernos. Durante su monólogo de apertura en el programa Saturday Night Live (SNL), el intérprete de “As It Was” abordó de manera directa y humorística las constantes acusaciones de queerbaiting (estrategia de marketing para atraer audiencia de la comunidad LGBTQ+) que lo han perseguido durante años.

Styles, quien ejerció como anfitrión e invitado musical, comenzó recordando su última aparición en el show en 2019. “En aquel entonces, la gente prestaba mucha atención a la ropa que usaba y algunos me acusaron de algo llamado queerbaiting”, señaló ante la audiencia. Con su característico sarcasmo, añadió: “¿Alguna vez se les ocurrió que tal vez no lo saben todo sobre mí?”.

El momento cumbre llegó cuando el cantante promocionaba su nuevo álbum, titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Tras rechazar en tono de broma los avances de varias integrantes del elenco femenino, Styles dio la bienvenida al escenario a Ben Marshall, integrante del grupo cómico Please Don’t Destroy y productor del programa.

Tras un breve intercambio de bromas sobre el físico de Marshall, Styles se acercó y le dio un beso en los labios ante el asombro del público. Inmediatamente después, mirando a cámara con una sonrisa cómplice, remató: “Eso sí que es queerbaiting”.

El gesto no tardó en incendiar las redes sociales, dividiendo a los fanáticos entre quienes celebran su capacidad para reírse de las etiquetas y quienes cuestionan si esta es una respuesta definitiva a las dudas sobre su sexualidad.

Más allá de la polémica, Styles demostró que sigue siendo un maestro de la provocación mediática, utilizando el humor para desarmar una narrativa que ha intentado encasillarlo desde el inicio de su carrera en solitario.

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