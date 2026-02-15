Harry Styles confesó que la separación de One Direction le provocó una profunda soledad

Recientemente, Harry Styles habló sobre su vida después de que One Direction se separó. En una íntima conversación con Harry Lambert, publicada en The Sunday Times Magazine, el cantante británico abrió su corazón sobre los desafíos que enfrentó tras la disolución de One Direction y cómo encontró un nuevo propósito al aprender a desacelerar.

Para Styles, el fin de la banda que lo lanzó al estrellato junto a Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Liam Payne, fue un antes y un después.

“Cuando estás en una banda con otras cuatro personas, hay tanto espacio para esconderse”, confesó, revelando la seguridad que encontraba en el anonimato compartido del grupo. Al pasar a ser el centro de atención, la carga se volvió inmensa.

“Solo hay tanto peso sobre tus hombros”, añadió, recordando las primeras veces que actuó en solitario con una pregunta simple pero reveladora: “¿Qué hago con mis manos?” Añadió que “También me sentí muy solo de repente”, admitió el cantante, quien sintió el vacío de ya no tener a sus compañeros a su lado.

Harry Styles for The Sunday Times.



📸: Martin Parr pic.twitter.com/GcnbgQKwMk — Pop Crave (@PopCrave) February 14, 2026

A esto se sumaba una presión autoimpuesta por no defraudar a quienes creyeron en él desde el principio. Al lanzar su primer álbum homónimo en 2017, Styles estaba decidido a encontrar su identidad creativa, cargando con la responsabilidad de que “todo fuera correcto” para no decepcionar a sus seguidores.

Sobre su pausa en Roma

Tras más de una década sin pausas y una exitosa gira mundial con ‘Love on Tour’ que concluyó en julio de 2023, Harry Styles decidió hacer algo que le parecía “una locura”: parar. Con la llegada de sus 30 años en febrero, sintió que era “hora de detenerse un poco y prestar atención a otras partes de mi vida”.

El destino elegido para esta introspección fue Italia, y específicamente Roma, un lugar que ya tenía un significado especial para él desde la pandemia.

Fue en la capital italiana donde Styles aprendió la lección más valiosa de los últimos años: el placer de vivir el presente. “Recuerdo ir a una cafetería, sentarme y tomar un café, y pensar: ‘No recuerdo la última vez que me senté y tomé un café —si es que alguna vez lo hice—'”, relató.

Inspirado por sus amigos y por el estilo de vida local, descubrió que comer no era solo un acto para recargar energía, también una oportunidad para conectar con el momento. “Los romanos son los mejores en eso; esa es su especialidad. El ritmo que me han enseñado ha sido muy especial”, aseguró.

Este nuevo enfoque lo llevó a realizar pequeños cambios, como eliminar Instagram de su teléfono, un gesto que le permitió reencontrarse consigo mismo y con su familia, incluyendo a su sobrina. “Vivir de una manera en la que realmente me guste quién soy fuera de este mundo ha sido muy poderoso para mí”, afirmó, asegurando que esta libertad personal es la que ahora nutre su nueva música.

El resultado de este periodo de reflexión es su cuarto álbum de estudio, titulado ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally.’, cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de marzo de 2026.

El disco, que incluirá 12 temas, será presentado en una gira mundial que recorrerá siete ciudades principales entre mayo y diciembre del mismo año.

En declaraciones a Hits Radio, el cantante explicó el significado detrás del peculiar título, definiéndolo como “un mantra de vida”. Para él, la filosofía es clara: no se puede “estar en la disco todo el tiempo”. Se trata de un equilibrio entre “amar y vivir tu vida con amor y tomarte un descanso de vez en cuando para divertirte”.

Styles concluyó que esta perspectiva, forjada en sus años de pausa y reflexión, es una “muy buena forma de afrontar la vida” y la clave que lo ha llevado a los “cambios positivos” que hoy celebra.

Seguir leyendo: