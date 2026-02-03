¿Harry Styles regresa a Marvel? El cantante habla sobre su futuro en el UCM

De cara al próximo lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, el cantante Harry Styles vuelve a encabezar los titulares gracias a su trayectoria en la pantalla grande, especialmente a la posibilidad de regresar al Universo Cinematográfico de Marvel como ‘Eros/Starfox’ tras su debut en la película “Eternals” en 2021.

La conversación sobre el futuro de dicho personaje se dio a raíz de lo dicho por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, con respecto a las historias que tendrán continuidad dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Hay planes para algunos y hay oportunidades para todos. Se trata de encontrar el momento adecuado. A algunos quizá no los volvamos a ver nunca más. A otros quizá los veamos pronto… ¿Quién sabe?”, explicó durante su participación en una mesa redonda dirigida por GamesRadar+.

El empresario fue claro al asegurar que para Marvel es indispensable que personajes encajen de manera orgánica en las historias futuras y no incluirlos en sus próximos proyectos por “obligación” debido a su popularidad entre el público.

Esta conversación revivió lo dicho por Styles a la revista Rolling Stone en 2022 sobre su debut en el UCM y el gran recibimiento que obtuvo por parte del público. En su momento, el famoso reconoció que a pesar de haber firmado un contrato para varias películas con el gigante del entretenimiento, en su camino no está regresar a la actuación a corto plazo.

“No creo que vaya a hacer ninguna película en un tiempo“, detalló el intérprete de ‘Watermelon Sugar’ en su momento.

Es así como queda cimentada la posibilidad de que se lleven a cabo producciones relacionadas con la historia de “Eternals” o cualquier otra cinta en la que Harry Styles pudiera participar como ‘Eros’, el hermano de Thanos y miembro de los “Vengadores” dentro de los cómics..

