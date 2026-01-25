Harry Styles conquista el Top Global de Spotify con “Aperture”

Harry Styles volvió a demostrar por qué es una de las fuerzas más imparables de la industria musical contemporánea. Tras una breve pausa de los escenarios, el intérprete británico tomó por asalto las listas de popularidad con su nuevo sencillo titulado “Aperture”, el cual debutó directamente en la posición número uno del Top Global de Spotify.

De acuerdo con los datos de la plataforma de streaming, la canción acumuló la impresionante cifra de 12,478 millones de reproducciones en su primer día completo tras el lanzamiento oficial el pasado 23 de enero.

Con este hito, Styles no solo asegura el primer lugar, sino que firma el debut más exitoso para un artista masculino en solitario en lo que va de 2026.

“Aperture” no solo es un éxito comercial, sino también una declaración artística. El tema sirve como primer adelanto de su próximo álbum de estudio, titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally, cuyo lanzamiento está programado para el 6 de marzo.

En esta nueva etapa, Harry Styles se aleja del pop-rock tradicional para explorar una atmósfera influenciada por su reciente estancia en Berlín. La canción incorpora elementos de electrónica y techno, fusionándolos con el ritmo disco que promete definir su cuarto material discográfico.

Récords y expectativas

El impacto de “Aperture” superó marcas previas de artistas como Bad Bunny, consolidando el regreso de Styles como el evento musical del año.

Además, la expectativa crece tras el anuncio de su nueva gira mundial, Together, Together, la cual ya incluye fechas confirmadas en Estados Unidos, México y Europa.

Con títulos ya revelados como “American Girls” y “Carla’s Song”, el universo de Kiss All the Time apenas comienza a abrirse, dejando claro que el dominio de Harry Styles en el streaming global está más fuerte que nunca.

