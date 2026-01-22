Harry Styles anuncia fechas y ciudades de Together, Together, su gira mundial en 2026

El cantante británico Harry Styles, de 31 años, dio a conocer el jueves 22 de enero detalles de la gira de conciertos que realizará este 2026 en distintas ciudades de América, Europa y Oceanía.

La gira, que lleva por nombre Together, Together, iniciará el 16 de mayo en Amsterdam, Países Bajos, donde ya tiene 6 fechas agendadas en la Johan Cruyff Arena.

Posteriormente se trasladará al Wembley Stadium de Londres, en Inglaterra, donde ofrecerá 6 presentaciones a partir del 12 de junio.

La tercera parada de su gira será en São Paulo, Brasil, en donde se presentará el 17 y 18 de julio en el Estadio Morumbí, mientras que la cuarta escala de su tour será en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, en donde deleitará a sus fans con un par de presentaciones el 31 de julio y el 1 de agosto.

Posteriormente, entre agosto y octubre, ofrecerá un total de 30 fechas en el emblemático Madison Square Garden, en Nueva York, siendo el único recinto en el que se presentará en la Unión Americana.

El cierre de su gira mundial llegará con una serie de shows en Australia. El 27 y 28 de noviembre se presentará en el Marvel Stadium de Melbourne, mientras que el 12 y 13 de diciembre lo hará en el Accor Stadium de Sidney.

Además de anunciar las fechas de su gira 2026, Harry Styles también detalló quiénes lo acompañarán en cada una de las sedes que pisará.

En Amsterdam se hará acompañar de Robyn; en Londres de Shania Twayn; en São Paulo de Fcukers; en Ciudad de México de Jorja Smith; en Nueva York de Jamie XX; en Melbourne de Fousheé y de Baby J, mientras que en Sidney de Skye Newman y de nuevo de Baby J.

La confirmación de su gira mundial se da días después de que el reconocido cantante anunciara el lanzamiento de ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, su próximo material discográfico

Su nueva producción se lanzará el 6 de marzo de 2026 e incluirá doce canciones. Fue producida por Kid Harpoon, colaborador habitual de Styles desde sus inicios como solista, garantizando una continuidad en el sonido que ha definido su exitosa carrera en solitario.

