El nuevo álbum de Harry Styles ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’ sale el 6 de marzo

Tras un período de discreción, Harry Styles desató una reacción global con el anuncio de su regreso musical con su cuarto disco titulado: ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, el cual estará disponible el próximo 6 de marzo.

El anuncio causó furor, ya que método de promoción elegido por el artista fue tan enigmático como efectivo. Desde diciembre, sus seguidores recibieron mensajes cifrados y pudieron suscribirse en páginas como “webelongtogether.co” para acceder a contenido exclusivo.

En uno de los audios compartidos, Styles cantó a capela la frase “We belong together”, generando una ola de especulaciones y entusiasmo en redes sociales.

La campaña física incluyó vallas publicitarias en ciudades clave: “See you very soon” en Nueva York, “Here we go again” en Manchester y mensajes en portugués en São Paulo, que atrajeron a multitudes deseosas de inmortalizar el momento.

Detalles del nuevo álbum

La nueva producción, titulada ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, se lanzará el 6 de marzo de 2026 e incluirá doce canciones.

El álbum fue producido por Kid Harpoon, colaborador habitual de Styles desde sus inicios como solista, garantizando una continuidad en el sonido que ha definido su exitosa carrera en solitario.

La expectativa es tan alta que la tienda online del artista colapsó poco después del anuncio, debido a la demanda de ediciones especiales y productos de colección, entre los que destaca una cámara fotográfica analógica de edición limitada.

Este lanzamiento ocurre en un momento personal particularmente delicado para Styles, siendo su primer álbum tras la trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, quien falleció en octubre de 2024.

Styles expresó en un comunicado: “La mayor alegría de Liam era hacer feliz a los demás, y fue un honor compartir ese viaje junto a él”.

¿Será un éxito?

El precedente de éxito es abrumador: ‘Harry’s House’, su anterior disco, vendió más de 4 millones de copias mundialmente, obtuvo los principales premios en los Grammy y los Brit Awards, y su tema ‘As It Was’ alcanzó los 4.200 millones de reproducciones en Spotify.

Mientras el álbum no ha revelado aún su lista completa de canciones ni adelantos musicales extensos, ya circulan rumores sobre una gira mundial para el verano de 2026, con posibles residencias en el Wembley Stadium de Londres y el Madison Square Garden de Nueva York.

