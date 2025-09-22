Harry Styles corre en el maratón de Berlín y rompe su récord personal

Mientras muchos asumían que Harry Styles estaba encerrado en el estudio trabajando en su tan esperado cuarto álbum, el cantautor británico tenía otros planes: entrenar en silencio para una de las pruebas atléticas más exigentes del mundo.

Durante el fin de semana, Styles fue visto entre los aproximadamente 55 mil participantes del Maratón de Berlín 2025, según confirmaron organizadores a la agencia DPA, tras el primer reporte del diario local Der Tagesspiegel.

En un intento por pasar desapercibido, el exintegrante de One Direction no se inscribió con su nombre real. En su lugar, utilizó el seudónimo “Sted Sarandos” —un ingenioso juego de palabras con el nombre del CEO de Netflix, Ted Sarandos—, y completó la carrera del domingo con una diadema y gafas de sol como disfraz discreto.

Pero lo que realmente dejó boquiabiertos a los aficionados no fue su intento de anonimato, sino su impresionante desempeño: Styles cruzó la meta en 2 horas, 59 minutos y 13 segundos, logrando así una de las metas más codiciadas entre los maratonistas aficionados: terminar en menos de tres horas. Un logro aún más notable si se considera que el ganador de la prueba, el keniano Sabastian Sawe, estableció un tiempo récord de 2:02:16, seguido por el japonés Akira Akasaki con 2:06:15.

Atletas comparten fotos con Harry Styles

La hazaña no pasó desapercibida para sus compañeros de ruta. El atleta paralímpico y medallista de oro Richard Whitehead compartió una foto en Instagram junto a Styles, bromeando: “2.58 en Berlín con mi amigo. ¿Alguien lo conoce?”, acompañado de un emoji de risa.

El Maratón de Berlín, parte de las seis Maratones Mundiales Abbott, es famoso por su recorrido plano y rápido, que permite a los corredores exprimir su máximo potencial. Los participantes pasaron por icónicos monumentos como la Columna de la Victoria, la Potsdamer Platz y la Puerta de Brandeburgo —escenarios que Styles recorrió a toda velocidad, lejos de los flashes y los gritos de los fans.

Este no fue su debut en la élite de las carreras: en marzo de 2025, Styles ya había corrido el Maratón de Tokio, donde completó el trayecto en menos de 3 horas y media, superando a más de 20.000 competidores. Pero en Berlín, no solo mejoró su marca personal: estableció el mejor tiempo registrado por una celebridad en cualquier maratón, según destacó la revista especializada Runner’s World.

@metropolesesportes Além de sucesso nos palcos, Harry Styles se aventurou no mundo das corridas de rua. No último domingo (21/9), o ex-membro do One Direction correu a Maratona de Berlim. No entanto, não foi somente o desafio de correr 42.195km que impressionou, mas sim o fato de o inglês ter terminado a prova com tempo abaixo de três horas. Assim como fez em Tóquio, em março deste ano, Harry correu disfarçado sob o pseudônimo de Sted Sarandos. Contudo, foi avistado pelos fãs que estavam na torcida e participavam da prova. O número de identificação do artista foi rastreado e chocou aos adeptos da corrida pelo tempo de 02h59min13s. Para cruzar a linha de chegada com esta marca no cronômetro, é necessário que cada km seja completado em torno de 4min14s. 📹 Reprodução/ TikTok ♬ original sound – Metrópoles Esportes

Seguir leyendo: