Harry Styles marca su regreso a la música con el lanzamiento de ‘Aperture’

Tras casi tres años de espera, Harry Styles marcó oficialmente su regreso a la escena musical. Este jueves, el aclamado artista británico lanzó ‘Aperture’, el primer sencillo de su próximo cuarto álbum de estudio, ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, que verá la luz el 6 de marzo.

La canción, una evocadora pista dance sobre el amor, se aleja del synth-pop grandilocuente de Harry’s House (2022) para ofrecer un ritmo electrónico más sutil y vibrante, producido por su colaborador habitual Kid Harpoon.

La letra juega con la metáfora de la apertura de una cámara fotográfica —“lo que no sabes, la apertura deja entrar la luz”— para hablar de revelación, claridad y la aceptación del amor. “Pertenecemos juntos, finalmente parece que es solo amor”. El puente, con un tempo acelerado, añade una sensación de urgencia y liberación a través del baile.

Un 2026 dedicado a la música y los escenarios

El lanzamiento de “Aperture” es solo la primera pieza de un ambicioso año para Styles. En paralelo a la noticia del sencillo, el cantante anunció ‘Together, Together’, una residencia global que lo llevará por siete ciudades de mayo a diciembre de 2026, con un total de 50 shows.

Las ciudades afortunadas serán Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney, siendo estas las únicas donde actuará durante todo el año.

Destacan especialmente 30 fechas en el Madison Square Garden de Nueva York, sus únicos conciertos en Estados Unidos, y una gira de seis noches en el estadio de Wembley en Londres. En fechas seleccionadas, la gira contará con artistas invitados de la talla de Robyn, Shania Twain, Jorja Smith y Jamie xx, entre otros.

El anuncio del álbum ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, de 12 canciones y con producción ejecutiva de Kid Harpoon, llegó una semana antes, el 15 de enero. Este trabajo supone su primer álbum en cuatro años, tras Harry’s House, que le valió el premio al Álbum del Año en los Grammy de 2023.

Styles celebró el lanzamiento de ‘Aperture’ con una peculiar foto en Instagram donde aparece con parches bajo los ojos y bebiendo un Big Gulp, demostrando once más su estilo desenfadado y auténtico. Con este triple anuncio —sencillo, álbum y gira—, Harry Styles no solo regresa, sino que prepara uno de los capítulos más expansivos y esperados de su ya brillante carrera en solitario.

