Harry Styles revela cómo un corte de pelo lo llevó a un momento histórico en el Vaticano

En una reciente entrevista con BBC Radio 1, el astro pop global Harry Styles desveló la curiosa y espontánea razón por la que estuvo presente durante uno de los momentos más significativos para la Iglesia Católica: la elección del Papa León XIV en el Vaticano en mayo de 2025.

Según relató Styles, todo comenzó de manera casual mientras se cortaba el cabello en una peluquería de Roma. De repente, escuchó a una multitud gritar “¡Habemus papam!” y vio correr a la gente por las calles. La emoción fue tan contagiosa que incluso su barbero interrumpió el corte, cantó la frase latina —que anuncia “tenemos un Papa”— y dio por terminado su trabajo.

“Pensé: ‘Oh, estoy a unos cinco minutos caminando de ahí'”, contó el cantante. “Así que caminé hasta allá. Fue una locura”. Styles bromeó sobre la inusual experiencia de ser testigo de un evento que acaparaba más atención pública que él mismo, preguntándose: “¿Quién es este que recibe tanta atención?”.

Sobre su producción musical

El artista aprovechó la entrevista para hablar también de su próxima producción musical. Anunció su cuarto álbum en solitario, ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, del cual ya se desprende su primer sencillo, ‘Aperture’.

Styles describió el proyecto como de “pop clásico”, influenciado por su reciente etapa de salidas nocturnas y descubrimiento de nuevos sonidos.

Entre sus influencias, mencionó a LCD Soundsystem, a quien vio en un festival en Madrid y luego en Brixton, y a Durutti Column. Sobre ‘Aperture’, explicó que la diversión en el proceso creativo fue clave. Respecto al enigmático título del álbum, el cantante ofreció una analogía característica: “Puedes tomarte un descanso de los besos si quieres […] pero creo que la idea es que te tomes un descanso de los besos para ir a la música disco”.

Con una gira mundial titulada ‘Together, Together’ en el horizonte, Harry Styles sigue fusionando, con su estilo único, anécdotas insólitas —como presenciar un cónclave papal— con una evolución musical que promete mantenerlo en la cima del panorama pop internacional.

Escucha aquí lo que dijo Harry Styles:

