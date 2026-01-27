Harry Styles donará parte de los ingresos de su gira a teatros pequeños de Reino Unido

En un gesto que ha sido aplaudido por la industria musical y sus seguidores, la superestrella británica Harry Styles anunció que destinará una parte de los ingresos generados por su reciente gira a apoyar a los teatros y foros independientes del Reino Unido.

Esta iniciativa se realiza en colaboración con el Music Venue Trust, una organización dedicada a proteger, asegurar y mejorar los espacios de música en vivo de pequeña escala.

La noticia llega en un momento crítico para la escena cultural británica. Según datos recientes, los recintos han enfrentado cierres masivos debido al incremento en los costos operativos y la falta de financiamiento.

Styles, quien hoy llena estadios como el de Wembley, no olvida que su carrera y la de miles de artistas comenzaron en estos pequeños escenarios, los cuales funcionan como el ecosistema vital para el desarrollo de nuevos talentos.

El donativo del intérprete de “As It Was” no solo representa un alivio financiero directo, sino que también pone el foco mediático en la precariedad de estos recintos.

Desde el Music Venue Trust señalaron que este tipo de apoyo por parte de artistas de “clase A” es fundamental para garantizar que la próxima generación de músicos tenga un lugar donde tocar y conectar con su primera audiencia.

Hace poco, el cantante británico, quien está por lanzar nuevo álbum, anunció su nueva gira mundial Together, Together, la primera en tres años, que recorrerá siete grandes ciudades de Europa, América y Oceanía, entre mayo y diciembre de 2026.

La gira comenzará el 16 de mayo en Ámsterdam y se prolongará durante siete meses, con actuaciones en Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney, según reveló en su cuenta de Instagram.

Styles ofrecerá unos 50 conciertos, incluyendo seis noches consecutivas en Londres, seis en Ámsterdam y 30 en el Madison Square Garden de Nueva York.

Entre los artistas invitados que acompañarán al cantante se encuentran Shania Twain, Jamie XX, Robyn, Jorja Smith, Foushee y el dúo “electroclash” Fcukers.

