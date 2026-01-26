Harry Styles será uno de los presentadores de la gala de los Grammy

La 68.ª edición de los Premios Grammy, que se emitirá en vivo este domingo 1 de febrero, no solo celebrará lo mejor de la música del último año, sino que también marcará el final de una era y la llegada de nuevas caras al escenario principal. La Academia de la Grabación anunció que Harry Styles será uno de los presentadores de la gala, un rol que asume por primera vez.

Styles, quien en 2023 se alzó con el preciado Grammy al Álbum del Año por ‘Harry’s House‘, llega a esta ceremonia en un momento de gran actividad. Recientemente anunció su próximo álbum, ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de marzo, y ya ha presentado su primer sencillo, “Aperture”.

Tras el lanzamiento del disco, el artista emprenderá una extensa gira mundial que incluirá 30 noches en el Madison Square Garden de Nueva York, además de conciertos en Ámsterdam, Londres y Sídney.

La Academia lo confirmó como el primer presentador del elenco y a la rapera Doechii, gran triunfadora del año pasado al ganar el Grammy al ‘Mejor Álbum de Rap’ por “Alligator Bites Never Heal”, también será presentadora.

Doechii llega a esta edición con una destacada presencia, nominada en cinco categorías principales, incluyendo ‘Grabación del Año’ y ‘Canción del Año’, por su tema ‘Anxiety’.

Actuaciones en los Grammy

La ceremonia, que contará con actuaciones de artistas como Sabrina Carpenter, Pharrell Williams, también pondrá un especial foco en los ocho nominados a Mejor Artista Nuevo: Sombr, Addison Rae, The Marias, Alex Warren, Katseye, Olivia Dean, Lola Young y Leon Thomas.

Este año también representa una despedida. Trevor Noah será el presentador principal de la gala por sexta y última vez, concluyendo una exitosa trayectoria al frente del evento.

La transmisión comenzará a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT, prometiendo una noche donde la música, los nuevos talentos y figuras consolidadas como Harry Styles compartirán el protagonismo.

