Harry Styles hace resurgir los rumores sobre Olivia Wilde con una canción de su nuevo álbum

El esperado cuarto álbum de estudio de Harry Styles, ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, ya está disponible y, como era de esperar, sus letras se han convertido en el centro de todas las miradas.

Apenas unas horas después de su lanzamiento, este viernes 6 de marzo, los seguidores del cantante comenzaron a especular sobre las posibles inspiraciones detrás de sus nuevas canciones, apuntando directamente a una vieja conocida: su exnovia, la actriz y directora Olivia Wilde.

La balada “Paint by Numbers” es el foco principal de las teorías. En ella, Styles, de 32 años, reflexiona sobre el precio de la fama y cómo esta afecta a su entorno más cercano. “Oh, qué regalo es hacerse notar / Pero no es cosa mía”, canta en los primeros versos, para luego dar paso a un estribillo cargado de melancolía: “Es toda una vida aprendiendo a pintar por números / Y viendo correr los colores”.

Sin embargo, la segunda estrofa es la que ha hecho saltar todas las alarmas entre sus fans. La letra dice: “Sosteniendo el peso de los niños estadounidenses cuyos corazones rompes / ¿Fue una tragedia cuando le dijiste / que ni siquiera tengo 33 años?”

Esta última línea resuena con fuerza, ya que Olivia Wilde, de 41 años, fue duramente criticada en redes sociales durante su relación con Styles por la diferencia de edad entre ambos, un tema recurrente en los tabloides y comentarios de internet.

Harry Styles durante su presentación en los Brit Awards 2026 en Manchester.

Crédito: Scott A Garfitt/Invision/AP.

Detalles del vínculo entre Style y Wilde

La relación entre el cantante y la directora comenzó en 2021, cuando se conocieron en el rodaje de ‘Don’t Worry Darling’, película dirigida por Wilde y protagonizada por Styles. Su romance, que duró hasta 2022, siempre estuvo rodeado de controversia mediática, en parte porque comenzó poco después de que Wilde y su exprometido, el actor Jason Sudeikis (con quien tiene dos hijos), pusieran fin a su compromiso.

La propia Olivia Wilde se encargó de desmentir los rumores sobre un posible cruce de relaciones en una entrevista con Vanity Fair en septiembre de 2022. “Esa idea absurda de que dejé a Jason por Harry es completamente errónea”, afirmó tajante la actriz.

“Nuestra relación terminó mucho antes de que conociera a Harry. Como cualquier relación que termina, no se acaba de la noche a la mañana”. Según explicó entonces, su ruptura con Sudeikis, ahora de 50 años, fue un proceso “accidentado” que se consolidó durante el confinamiento por la pandemia en 2020, aunque continuaron compartiendo la crianza de sus hijos.

El nuevo disco de Harry

Más allá de las especulaciones, el propio Harry Styles ofreció pistas sobre el estado de ánimo con el que afrontó la creación de este álbum. En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, realizada el pasado miércoles, el exmiembro de One Direction habló sobre la confianza y la honestidad como pilares de su nueva música.

“Creo que se trataba de conocer gente, de tener la confianza necesaria para pasar tiempo con alguien y aceptar las cosas”, explicó Styles. “Todo lo que imaginas sobre la amistad, las relaciones, la honestidad y estar rodeado de amigos que realmente se dedican a la honestidad, resulta aterrador si no lo eres”.

El cantante aseguró que estas experiencias y nuevas formas de relacionarse cambiaron su vida y, por consiguiente, influyeron directamente en su proceso creativo.

