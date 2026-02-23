Harry Styles regresará a Saturday Night Live como presentador e invitado musical

El fenómeno del pop global, Harry Styles, está listo para apoderarse una vez más del icónico Estudio 8H. NBC anunció este lunes que el cantante británico regresará a Saturday Night Live (SNL) el próximo 14 de marzo, asumiendo el codiciado rol de presentador e invitado musical en la misma noche.

Esta será la segunda vez que el intérprete de “As It Was” realiza la “doble función” en el programa neoyorquino, un reto reservado para artistas con gran versatilidad.

Su debut bajo este formato ocurrió en noviembre de 2019, donde fue aclamado tanto por su carisma en los sketches de comedia como por sus impecables actuaciones en vivo.

Un regreso estratégico

La aparición de Styles no es casualidad. El episodio se emitirá apenas ocho días después del lanzamiento de su esperado cuarto álbum de estudio, titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally, programado para estrenarse el 6 de marzo.

Se espera que el cantante presente en vivo su más reciente éxito número uno, “Aperture”, además de algún tema inédito del nuevo disco.

Con este anuncio, Styles suma su sexta aparición total en el programa. Su historial con SNL comenzó en la década pasada junto a One Direction (2012, 2013 y 2014), seguido de su debut como solista en 2017 y un breve cameo en 2020.

Expectativas al límite

La noticia, confirmada por el propio artista a través de sus redes sociales con el mensaje “I love NYC. March 14”, ha desatado la euforia de sus seguidores. Además de su participación en el programa, Styles se prepara para iniciar su gira mundial Together, Together en mayo, que incluirá una residencia histórica de 30 fechas en el Madison Square Garden.

El episodio del 14 de marzo promete ser uno de los momentos culturales del año, consolidando a Harry Styles no solo como una estrella de la música, sino como un sólido referente de la comedia televisiva en Estados Unidos.

