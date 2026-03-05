Harry Styles habla por primera vez sobre la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil perder a un amigo”

A casi dos años del fallecimiento del cantante Liam Payne, su excompañero Harry Styles decidió pronunciarse por primera vez sobre cómo esta partida marcó su vida y lo hizo replantearse la manera en la que concibe la muerte.

En una extensa charla con el conductor de radio Zane Lowe en el programa de Apple Music, el intérprete de “Watermelon Sugar” no solo se sinceró sobre el proceso catártico que vivió durante la creación de su nuevo álbum de estudio “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, también reflexionó sobre la presión que conlleva ser una figura pública.

Ante la mención de este tema, el presentador recordó a su colega en “One Direction”, Liam Payne, asegurando que él se enfrentó a dificultades en el plano personal derivadas de su fama.

En respuesta, Harry Styles habló de cómo su fallecimiento lo hizo vivir un complejo proceso de duelo que se vio agravado por la presión mediática que recibió: “Hubo un período después de su muerte en el que realmente me costó reconocer lo extraño que es que otras personas, de alguna forma, sientan que poseen una parte de tu dolor“, señaló.

Y es que, según el relato del cantautor, tanto él como Nial Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik (exintegrantes de la agrupación) se enfrentaron a las críticas por no expresar sus emociones abiertamente tras la pérdida de su compañero.

Harry Styles habló de su proceso de duelo tras la muerte de Liam Payne con el conductor de radio Zane Lowe en el programa de Apple Music. Crédito: Scott A Garfitt/Invision | AP

En este sentido, añadió que, aunado al dolor que trajo consigo decirle “adiós” a un ser querido, en su mente estaban presentes los mensajes negativos en redes sociales que surgieron a raíz de su reacción.

“Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es especialmente difícil perder a uno que es tan parecido a ti en muchos aspectos. Es como si viera a alguien con un corazón bondadoso que solo quería ser grande“, recalcó.

Harry Styles y su homenaje a Liam Payne

“Sobre este oscuro capítulo en su vida, Harry Styles reconoce: “Fue un momento muy importante para mí, ya que me permitió reflexionar sobre mi vida y decirme: ‘Bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?”, cuestionó.

Hoy en día, el famoso de 32 años tiene muy claro que su manera de celebrar la memoria de Liam Payne y el impacto que tuvo en su vida es no dejándose consumir por la tristeza: “La mejor manera de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo (…) Era una persona súper especial”, dijo.

