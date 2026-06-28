Harry Styles se desplomó durante concierto en Londres por el calor

Una noche que prometía ser una celebración absoluta en el emblemático estadio de Wembley se convirtió en momentos de angustia para más de 80.000 personas. El cantante británico Harry Styles se desplomó sobre el escenario durante su reciente presentación, víctima de la intensa ola de calor que azota al Reino Unido.

El incidente, que se volvió viral de inmediato en las redes sociales, ocurrió cuando el artista de 32 años se encontraba en plena interpretación como parte de su residencia de 12 noches de la gira mundial “Together, Together”.

Videos captados por los asistentes muestran cómo Styles, tras realizar un movimiento y un amago de beber agua, comenzó a manifestar dificultades para respirar, se atragantó visiblemente e intentó aflojarse la corbata mientras se golpeaba el pecho con la mano. Segundos después, cayó de rodillas y quedó tendido en el suelo.

Durante un lapso aproximado de 17 segundos que sembró la alarma entre la multitud, el exintegrante de One Direction permaneció boca arriba intentando recuperar el aliento de forma agitada.

A pesar de la conmoción y la aparente falta de reacción inmediata por parte de su equipo, el músico logró ponerse de pie por sus propios medios. Mostrando una notable resistencia, saludó con la mano para tranquilizar a la audiencia y continuó con el espectáculo antes de retirarse.

La emergencia climática en Londres ha alcanzado niveles críticos esta semana, con temperaturas que alcanzaron los 37,5 °C el pasado viernes. Ante este panorama extremo, los organizadores de Wembley habían implementado medidas de contingencia, tales como emitir avisos constantes de hidratación por megafonía y reducir el precio del agua embotellada a la mitad de su valor comercial para proteger a los fanáticos.

A pesar del susto, la residencia del artista sigue en marcha. Styles tiene programado regresar al escenario de Wembley para sus próximas actuaciones el 29 de junio, así como los días 1, 3 y 4 de julio, antes de continuar su recorrido internacional hacia América Latina y Estados Unidos.

Hasta el momento, sus representantes no han emitido declaraciones oficiales sobre su estado de salud actual.

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