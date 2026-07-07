Harry Styles rompe récord Guinness por mayor número de shows en el Estadio Wembley

El cantante británico Harry Styles continúa pisando fuerte en la escena musical con su gira mundial “Together, Together”. Tan es así que recientemente se convirtió en el primer artista en ofrecer 12 conciertos en el estadio de Wembley en una sola serie de presentaciones.

La noticia fue compartida por la propia administración del emblemático recinto a través de una publicación en redes sociales.

“Desde la primera noche hasta la duodécima. Esta noche marca el último concierto de la gira Together, Together de Harry Styles en el estadio de Wembley. Una gira sin precedentes. Doce noches que jamás olvidaremos. Hagamos de esta última noche una noche inolvidable”, se lee en el post.

De acuerdo con medios especializados, las 12 presentaciones de Harry Styles lo hacen superar la marca de Coldplay con 10 noches y la residencia de ocho noches que Taylor Swift realizó en 2024 como solista.

Una vez concluida su residencia en el Estadio Wembley, Harry Styles emprenderá un viaje por diversas ciudades del mundo, incluyendo: São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney, por mencionar algunas.

Harry Styles y su agradecimiento especial a One Direction

Esta histórica residencia en el Wembley culminó con un especial homenaje a la agrupación que le dio fama internacional: One Direction. Y es que, antes de despedirse de los 80 mil asistentes a su concierto, aseguró que nunca habría sido posible llenar dicho escenario sin sin el apoyo de cuatro hombres que le ayudaron a lanzar su carrera.

“No estaría en este escenario si no fuera por cuatro amigos míos que fueron una parte fundamental de este camino. Quiero agradecer a Niall, Louis, Zayn y a mi querido amigo Liam por estas noches y por todo lo que aprendí durante este tiempo, la amistad, todo“, dijo sobre quienes fueron sus compañeros de aventura tras “The X Factor”.

El famoso concluyó esta emotiva dedicatoria diciendo: “Nada de esto sería posible, no estaría aquí sin ustedes, muchas gracias”.

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