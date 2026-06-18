Olivia Wilde habla por primera vez de su romance con Harry Styles: “Fue encantadora”

A tres años de haber puesto punto final a su historia con Harry Styles, la actriz Olivia Wilde habló como nunca antes sobre la relación que mantuvo con el cantante en 2021, así como la presión mediática que experimentó como resultado de dicho romance.

Fue durante su participación en el podcast “Call Her Daddy”, conducido por Alex Cooper, la directora estadounidense recordó con cariño su tiempo junto al británico, argumentando que la narrativa que se creó ante los medios estaba muy alejada de la realidad.

“¡Realmente enojó a la gente! La gente estaba realmente furiosa”, comentó la famosa de 42 años al recordar la reacción del público cuando se confirmó su relación con el cantante.

Durante la entrevista, Olivia Wilde reflexionó sobre las reacciones que se generaron en ese entonces. Según su relato, la única explicación lógica que encuentra para la ira que desató ante la audiencia era la diferencia de edad de 10 años que existe entre ambos.

Y aunque en redes sociales mucho se especuló sobre su romance, Olivia Wilde y Harry Styles vivieron una relación sacada de cuento de hadas, así lo declaró la artista a Alex Cooper: “Tuvimos la relación más encantadora. Tan dulce, tan hermosa y realmente muy doméstica”, comentó.

Sobre su tiempo juntos, la estrella de Hollywood añadió: “Es casi como si nuestra felicidad los hubiera enfurecido (…) Yo iba a sus shows y bailaba, y la gente decía: ‘Ah, qué bien. ¿Cómo te atreves a bailar y sonreír?’“.

En este sentido, la directora de “Don’t Worry Darling” confesó que el secreto para hacer caso omiso a las especulaciones fue la comunicación: “Creo que existíamos dentro de una pequeña burbuja y ese juicio externo nunca logró entrar en esa burbuja. Fue un milagro y un verdadero testimonio de que pudimos hacerlo posible”, indicó.

Pese a que la relación terminó, Olivia Wilde aprecia el tiempo que compartió con Harry Styles y aplaudió la manera en que maneja la fama, así como los momentos agridulces que esta trae consigo.

“Él la lleva con gracia. Creo que es una responsabilidad enorme que todas esas estrellas tienen que soportar y es imposible”, finalizó.

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