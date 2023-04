¿Volvieron? Harry Styles y Olivia Wilde fueron captados abandonando el mismo gimnasio en Los Ángeles

El nombre del cantante británico Harry Styles ha encabezado los titulares gracias a su acalorada sesión de besos con la modelo Emily Ratajkowski, y ahora lo vuelve a hacer tras ser visto en el mismo sitio que su su expareja, Olivia Wilde. ¿Será esto una reconciliación? Aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento.

Las primeras imágenes de dicho incidente, mismas que salieron a la luz a través de medios como Daily Mail y Page Six, dejaron ver al intérprete de “Sign of the Times” y “Watermelon Sugar” saliendo de un reconocido gimnasio ubicado en Los Ángeles.

La sorpresa de muchos llegó al ver a su ex pareja, la actriz y productora Olivia Wilde, saliendo del mismo lugar tan solo unos momentos después. Y es que no podemos olvidar que la parejita llegó a su fin tras mantener un intenso romance de dos años que inició durante las grabaciones de la película “Don’t worry darling”.

Harry Styles, Olivia Wilde narrowly avoid awkward gym run-in post-split. https://t.co/W9bbgORGlT pic.twitter.com/CvUBasP6Um — Page Six (@PageSix) April 13, 2023

Además de su ruptura, las fotografías no hicieron más que desatar una ola de cuestionamientos hacia el cantante, ya que hace algunas semanas se le vio muy bien acompañado por la modelo y actriz Emily Ratajkowski en una intensa sesión de besos a las afueras de un club nocturno en Japón.

Este hecho fue suficiente para que muchos consideraran que el corazón de Harry Styles ya estaba ocupado; sin embargo, la propia influencer reveló que actualmente se encuentra enfocada en su carrera y disfrutando de su soltería conociendo a varias personas.

“Hay un millón de cosas locas e inexactas sobre mis relaciones. Definitivamente todavía no estoy pensando en chicos. Aunque, sí. Ya sabes, a veces las cosas simplemente suceden”, contó Emily Ratajkowski en entrevista con Los Angeles Times.

