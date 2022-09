Olivia Wilde presenta en el Festival de Venecia la cinta “Don’t worry darling”, que estuvo llena de tensiones durante su rodaje

Olivia Wilde ya se encuentra en Venecia lista para asistir a la premiere internacional de su película “Don’t worry darling” con sus estrellas Harry Styles y Florence Pugh. Su desembarco en el festival de cine para realizar una conferencia de prensa y asistir a la proyección del filme ha causado un gran revuelo debido a todo el drama que se ha desarrollado detrás de las cámaras durante los últimos meses. En esta historia confluyen supuestos choques de ego, una ruptura entre dos estrellas de cine y una historia de amor entre la directora y su protagonista masculino -con diferencia de edad incluida- que siempre le da más morbo a todo el asunto.

Inicialmente el papel de Harry Styles había ido a parar a manos de Shia LaBeouf, pero él se desvinculó del proyecto en agosto de 2020. En la explicación que ofreció Olivia durante la gira promocional, el actor quedaba como el malo absoluto porque su proceso artístico no encajaba con el código de conducta que ella impone en todos sus proyectos, y finalmente decidió que era su deber proteger a su equipo. Al parecer, LaBeouf tenía una energía demasiado combativa.

El aludido -que está rehabilitando su imagen pública tras un par de años muy complicados marcados por acusaciones de abuso y malos tratos- contraatacó la semana pasada pidiéndole a Olivia que se retractara porque a él nadie lo había despedido, sino que había renunciado después de que no le dieran tiempo suficiente para ensayar con el resto del elenco, y ofreció pruebas de ello. Lo hizo con un video que la directora le había enviado animándolo a no tirar la toalla y preguntándole si todavía quedaba alguna esperanza de que trabajaran juntos, siempre y cuando una tal Miss Flo y él consiguieran hacer las paces.

Miss Flo era evidentemente Florence Pugh, con quien se rumora Olivia mantuvo una relación laboral muy tensa. La directora lo ha desmentido, pero el tono con el que se refiere a la joven actriz en dicha grabación -para asegurar que acababa de recibir una ” llamada de atención”- sugiere todo lo contrario. Para terminar de avivar los rumores, Florence no se hizo eco en las redes sociales del lanzamiento del trailer de la película, y ahora la actriz decidió no participar en la conferencia que se celebrará tras la proyección del filme en Venecia.

Entre todo esto, Olivia ha estado lidiando con su separación de Jason Sudeikis, el padre de sus dos hijos, con quien ha iniciado una tensa batalla por la custodia de los niños debido a que ella tiene intención de mudarse con ellos a Londres el próximo año. A nadie se le escapa que esa es la ciudad donde vive Harry Styles, con quien Wilde hizo oficial su romance asistiendo a una boda juntos en enero de 2021. Apenas unas semanas antes se había confirmado el final de su compromiso de siete años con Jason mientras estaban inmersa en la producción de “Don’t worry darling”.

El punto de no retorno entre la antigua pareja llegó cuando Sudeikis hizo que le entregaran una citación judicial a su ex mientras ella estaba participando en la CinemaCon de Las Vegas. Justo cuando se encontraba en pleno discurso sobre el escenario, el momento quedó inmortalizado en video. Más tarde Jason reconoció que no había sido la mejor manera de abordar todo el asunto, pero el daño estaba hecho. Ella le devolvió el golpe asegurando de pasada en una entrevista que fue un hecho desafortunado, pero no del todo inesperado. “Hay una razón por la que dejé esa relación”, añadió. Y por supuesto, ningún drama está completo sin una dosis de sexo. Olivia sostiene que tuvo que eliminar muchas escenas subidas de tono del trailer de esta cinta tras recibir presiones de la Motion Picture Association, y los fans de Harry Styles se mueren de ganas de descubrir lo explícitas que son las secuencias de cama en las que participó con Florence.

