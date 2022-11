Harry Styles y Olivia Wilde ya no estarían juntos después de dos años de relación

Tras dos años de noviazgo, aseguran que Harry Styles y Olivia Wilde se estarían tomando un “descanso” de la relación debido a la distancia que se ha generado entre los dos por sus apretadas agendas.

De acuerdo con una fuente cercana a las celebridades, ambos decidieron darse un tiempo y enfocarse en sus proyectos personales, aclarando que aún son buenos amigos.

“Él todavía está de gira y ahora se va al extranjero. Ella se está enfocando en sus hijos y su trabajo en Los Ángeles. Es una decisión muy amistosa”, explicó para la revista estadounidense ‘People’.

Asimismo, contó que ambos tienen diferentes prioridades en este momento, algo que los ha mantenido distantes: “Todavía son amigos muy cercanos. En este momento, tienen diferentes prioridades que los mantienen separados”, dijo.

Recordemos que Harry Styles y Olivia Wilde fueron relacionados sentimentalmente a inicios de 2021, cuando fueron captados de la mano en la boda del representante del cantante, Jeff Azoff.

A raíz de este momento, ambos han sido más abiertos de su relación e incluso la actriz ha sido vista en varios conciertos que ha dado el ex integrante de One Direction, sin embargo, no han dado muchas declaraciones a la prensa sobre su relación.

A inicios de este año, la actriz dio una entrevista para la revista Vogue donde hablaba de la felicidad y el amor: “Pero creo que te das cuenta de que cuando eres realmente feliz, no importa lo que los extraños piensen de ti. Todo lo que te importa es lo que es real, lo que amas y a quién amas”, expresó en aquella ocasión.

A pesar de lo estable de su noviazgo, los protagonistas de la cinta ‘No te preocupes, cariño’ han sopesado muchos obstáculos; desde los 10 años que se llevan de diferencia hasta la supuesta infidelidad de Wilde a Jason Sudeikis (padre de sus hijos) con el cantante.

Hasta el momento, Harry Styles y Olivia Wilde no han negado ni confirmado la ruptura de la relación, por lo que se espera que, en los próximos días, se pronuncien al respecto.

También te pueden interesar:

–Vadhir Derbez confiesa que quiere imitar a Harry Styles ¿Por qué? el actor mexicano lo revela

–Olivia Wilde y Jason Sudeikis dicen las declaraciones polémicas de su exniñera son falsas

–Conoce la mansión que Lizzo compró en Beverly Hills y que en el pasado fue de Harry Styles

–Olivia Wilde aclara si su novio Harry Styles realmente le escupió a Chris Pine