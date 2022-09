Olivia Wilde aclara si su novio Harry Styles realmente le escupió a Chris Pine

La noche del miércoles la directora Olivia Wilde fue la invitada en el programa de televisión de Stephen Colbert para promocionar su película “Don’t worry darling”, que cuenta en los papeles estelares con Chris Pine, Florence Pugh y el cantante Harry Styles (su novio en la vida real). Y en cuanto a los rumores que señalaban a éste de haberle escupido a Pine durante la premiere del filme en el Festival de Venecia, lo negó rotundamente, tomándolo con humor.

“Es otro de nuestros rumores locos, spit-gate, del cual ya habrás escuchado” dijo la también actriz, siendo interrumpida por Colbert, quien leyó una tarjeta con el texto: “¿Harry Styles le escupió a Chris Pine? ¿Sí o no? Argumenta tu respuesta”. De inmediato y riendo Olivia contestó: “No, no lo hizo, pero pienso que es un ejemplo perfecto de que la gente buscará el drama dondequiera. De hecho, Harry no le escupió a Chris”.

Stephen simplemente agregó que “el tiempo lo dirá, lo hemos visto”, pero Olivia insistió en que Harry “no lo hizo. Eso es exactamente a lo que me refiero. La gente puede ver el video que muestra evidencia de alguien no escupiéndole a otra persona, y aún así quieren ver lo que quieren ver y esa es la creación del drama, y eso es clickbait (técnica cuyo objetivo es obtener visitas a publicaciones en redes sociales o sitios web)”. “Don’t worry darling” se estrena este viernes en Estados Unidos.

También te puede interesar:

-Florence Pugh publica fotos de la premiere de “Don’t worry darling”, poniendo fin a su supuesta rivalidad con Olivia Wilde

-El video de Harry Styles en el que supuestamente le escupe a Chris Pine se hace viral