Olivia Wilde y Jason Sudeikis dicen las declaraciones polémicas de su exniñera son falsas

Jason Sudeikis y Olivia Wilde decidieron unirse, como no lo hacían desde que terminaron su relación en 2020, para salir a desmentir a una ex niñera que hizo polémicas revelaciones sobre el día en que el actor se enteró que su ex estaba saliendo con Harry Styles. La ex pareja emitió un comunicado donde tildaron las declaraciones como “acusaciones falsas y difamatorias”.

Y es que desde el inicio de relación de la actriz, Olivia Wilde, con Harry Styles no ha estado exenta de polémicas. Pues las celebridades se emparejaron en medio de una serie de rumores de una infidelidad a Jason Sudeikis. Y ahora, la ex niñera de la antigua pareja reveló detalles de cómo fue el quiebre entre ambos.

En una reciente entrevista para Daily Mail, la mujer dio a conocer que nunca antes notó problemas en la relación de sus empleadores durante los tres años que pasó trabajando con ellos, argumento que todo cambió luego de que Wilde conoció a Styles.

Según sus declaraciones, la directora de “Don’t Worry Darling” comenzó a pasar cada vez más tiempo fuera de casa citando el trabajo, y finalmente se mudó al Paramour Estate Hotel. “Se suponía que sería un descanso temporal para Covid, pero resultó ser así como nos dejó”, dijo la trabajadora.

Más tarde, Sudeikis descubrió los detalles de la aventura de su ex prometida con el cantante, tras encontrar una serie de mensajes en un Apple Watch que ella había olvidado: “El lunes 9 de noviembre (de 2020) por la mañana, cuando regresé de un fin de semana libre, él (Jason Sudeikis) estaba llorando mucho. No sabía lo que había sucedido en absoluto”, dijo la mujer anónimamente.

“Después de preparar a los niños, Jason subió y estaba tomando un café. Estaba llorando y hecho un lío, diciendo: ‘ella nos dejó’. ¡Ella nos dejó!”, explicó.

De acuerdo con los antecedentes revelados, Olivia regresó brevemente al hogar para preparar una ensalada para Styles con su ‘aderezo especial’. Lo que enfureció a su entonces pareja, quien para evitar que se fuera, se acostó debajo del auto.

“La noche que se fue con su ensalada, Jason la persiguió y la grabó en video en la casa. Ella estaba diciendo: ‘Tengo miedo de ti, Jason, tengo miedo de ti”, dio a conocer la ex niñera.

Quien argumentó que incluso recibió insultos de Sudeikis dado que estaba teniendo dificultades para sobrellevar la partida de su ex prometida.

Ahora la expareja decidió mostrar un frente unido y responder a través de un comunicado conjunto publicado por Page Six: “Como padres, es increíblemente molesto saber que una ex niñera de nuestros dos hijos pequeños elegiría hacer acusaciones tan falsas y difamatorias sobre nosotros públicamente”, comienza diciendo Wilde y Sudeikis.

“Su campaña de 18 meses de acosarnos, así como a nuestros seres queridos, amigos cercanos y colegas, ha llegado a su desafortunado punto culminante”, continúan.

“Seguiremos enfocándonos en criar y proteger a nuestros hijos con la sincera esperanza de que ahora elija dejar a nuestra familia en paz”, concluyen las declaraciones.

También te pueden interesar:

–Olivia Wilde aclara si su novio Harry Styles realmente le escupió a Chris Pine

–Ted Lasso, un coach de football perdido en la Premier League que Jason Sudeikis llevó de un comercial a su propia serie

–Florence Pugh publica fotos de la premiere de “Don’t worry darling”, poniendo fin a su supuesta rivalidad con Olivia Wilde