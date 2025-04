Varias famosas critican el viaje al espacio que hizo Katy Perry

El 14 de abril Katy Perry, Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Kerianne Flynn, Lauren Sánchez y Gayle King formaron parte de la misión NS-31 de la empresa Blue Origin, consistente en un viaje al espacio exterior a bordo de una cápsula, que duró 11 minutos. El evento fue noticia, pero ya ha comenzado a provocar críticas de parte de famosas.

Katy Perry regresa de su viaje al espacio en la misión de Blue Origin

La actriz Olivia Wilde recurrió a sus historias de Instagram para compartir un meme que muestra en fotografías a Perry saliendo de la cápsula y besando el suelo. Junto al mensaje “Bajando de un vuelo comercial de Blue Origin 2025″, ella escribió: “Miles de millones de dólares compraron algunos buenos memes, supongo”.

Katy Perry posó con el traje que usará en su viaje al espacio

La modelo Emily Ratajkowski criticó a través de su cuenta de TikTok la misión: “Eso es la m***** del fin del mundo. Esto va más allá de la parodia. Se preocupan por la Madre Tierra y van en una nave espacial que es construida y pagada por una compañía que está destruyendo el planeta. Pienso en cuántos recursos se usaron en poner a estas mujeres en el espacio. ¿Para qué? Estoy asqueada”.

Días antes del viaje que emprendiera Katy, la actriz Olivia Munn fue entrevistada en el programa de televisión “Today With Jenna And Friends“, y dijo: “¿Qué están haciendo? Sé que probablemente no sea lo más cool, pero hay tantas otras cosas importantes en el mundo ahora mismo…La exploración espacial pretendía ampliar nuestro conocimiento y ayudar a la humanidad. ¿Qué van a hacer allá arriba que nos haya ayudado a vivir mejor aquí abajo? Sé que esto probablemente sea desagradable, pero es muchísimo dinero para ir al espacio, y hay mucha gente que ni siquiera puede permitirse comprar huevos”.

La cuenta PopCrave compartió la noticia de que Katy Perry había regresado del espacio, y la cadena de comida rápida Wendy’s publicó sarcásticamente el mensaje: “Podemos enviarla de regreso”. Horas después la cantante Kesha recurrió a su cuenta de X para mostrar una foto que la muestra bebiendo de un vaso con el logotipo de Wendy’s.

Esto ha sido interpretado como una indirecta para Perry, quien siguió trabajando con el productor musical Dr. Luke, a pesar de que Kesha lo acuso de violación en 2014; hace dos años ambos llegaron a un acuerdo para poner fin a la demanda.

