Mane de la Parra dice que Katy Perry sí pagó por los tacos que comió en México

Mane de la Parra y los clientes de una taquería en la ciudad de México se llevaron una gran sorpresa hace algunas semanas, cuando la cantante Katy Perry se presentó en el negocio para comer junto con parte de su equipo, mostrando gran sencillez. Ella fue muy accesible con todo el personal del restaurante, del cual el actor es uno de los dueños.

Entrevistado por Maxine Woodside en el programa “Todo Para La Mujer”, De la Parra dijo que la artista sí pagó por los tacos que comió: “Pagó su cuenta, claro que sí. Ahí estuvimos, y pagó su cuenta y dejó propina, y de verdad que se portó increíble. Es un ejemplo padre de una artista mundial que pone los pies en la tierra. Fue, se tomó fotos con todos, se metió a la cocina, todo bien”.

Woodside le preguntó a Mane cómo fue el proceso para que la cantante llegara a su taquería: “De su equipo nos buscaron. ‘Oye, Katy los ha visto en redes y quiere ir. ¿Puede?’ Y dije: ‘Claro’, y me puse ahí, luego, luego, a limpiar”.

El actor también habló de la enorme aceptación que ha tenido su negocio de comida: “Gracias a Dios estamos allí dándole durísimo. Estamos por abrir otras sucursales. La verdad es que ha sido un éxito”.

Mane de la Parra también fue cuestionado sobre el beso que un mesero le dio a Katy Perry, lo cual se hizo viral en redes sociales, con críticas negativas hacia ese comportamiento. Él respondió: “Fíjate que eso no fue tal como lo platicaron. (El mesero) le dijo: “Muchas gracias. ¿Te puedo dar un beso? Y ella se lo dio. Nosotros (los mexicanos) somos mucho del beso y el apapacho, y ellos no, pero la verdad es que no hubo gran cosa”.

