Katy Perry fracasa en las listas con su nuevo sencillo “Woman’s World”

Katy Perry hizo una gran campaña previa al lanzamiento de “Woman’s World”, su primer sencillo en cuatro años, pero los resultados del tema esta semana en las listas de éxitos no fueron los esperados.

Katy Perry impacta al acudir al evento Vogue World luciendo un vestido lleno de aberturas

La canción, de corte pop dance y en cuya letra la artista defiende el empoderamiento, debutó en el puesto 63 de la lista Hot 100 de sencillos de Billboard. En Canadá ocupa el lugar 77, en Reino Unido el 47 y en la lista Global 200 el 65. Es el primer tema que se promociona del álbum 143, que estará disponible a partir del 20 de septiembre.

Katy Perry anuncia su regreso a la escena musical, con el sencillo “Woman’s World”

Poco después del lanzamiento de “Woman’s World” surgieron críticas debido a que uno de los productores es Dr. Luke, quien fue demandado hace diez años por la cantante Kesha por supuesto abuso sexual. Algunas publicaciones favorecieron a la canción, pero otras la calificaron como “una vieja fórmula de bubblegum pop” (American Songwriter), “llena de declaraciones pseudo inspiracionales” (Slant Magazine) y “atrapada en un vago empoderamiento feminista, que puede haber funcionado en 2014, pero que se queda corto en 2024” (Vulture).

El videoclip de la canción también obtuvo críticas encontradas debido a una escena en la que Katy es aplastada por un yunque. Ella recurrió a su cuenta de Instagram para dar una explicación del concepto: “Nos estamos divirtiendo, siendo un poco sarcásticos con esto, es muy tonto, comedia física…Realmente estamos exagerando, porque estoy a punto de ser aplastada, lo cual es como un reinicio, un reinicio para mí y un reinicio para mi idea de la divinidad femenina, y es un mundo completamente diferente al que vamos después de esto”.

Hasta el momento Katy Perry no ha informado cuál será el segundo sencillo del álbum 143. “Woman’s World” fue superada en el Hot 100 por canciones de Ice Spice y Eminem; este último logró el debut más alto de la semana con “Habits”, uno de los temas de su nuevo disco The Death Of Slim Shady (Coup De Grace), del cual se estrenó en esa lista todo el contenido.

Sigue leyendo: