Katy Perry anuncia el lanzamiento de su álbum “143”

Katy Perry recurrió a sus redes sociales para informar a sus fans que el 20 de septiembre lanzará su nuevo álbum, que lleva por título 143. Estará disponible en el formato digital, CD, vinil y cassette, además de una edición especial autografiada.

En la portada, la cantante aparece luciendo su figura al usar un body plastificado; ella había compartido desde hace varias semanas fragmentos del primer sencillo “Woman’s World”, y hoy se estrena el videoclip promocional.

143 cuenta con varios productores, como Max Martin, Stargate, Dr. Luke y Vaughn Oliver. El título del disco se refiere a un código que se escribía en mensajes durante la década de los 90, y que significa I love you (Te amo). En un comunicado Katy comentó: “Me propuse crear un álbum de dance-pop audaz, exuberante y festivo, con la simbólica expresión numérica del amor 143 como mensaje central”.

En un livestream la artista de 39 años dijo que 143 originalmente formaba parte de un proyecto aún más ambicioso: “En los últimos ochos años he estado hablando de hacer dos álbumes, uno de baile y uno acústico. Todavía no he hecho el álbum acústico, pero bueno, nunca dejamos de escribir. Finalmente hice el álbum de baile, el álbum que siempre quise hacer. Este disco tiene mucha energía, es súper para el verano, tiene Beats Por Minuto (BPM) muy altos. Acabamos de tener una fiesta de baile familiar con una de las canciones y está llena de tanta alegría, tanto amor, tanta luz”.

143 podría marcar un exitoso regreso de Katy Perry a la escena musical. Su anterior álbum, Smile, fue lanzado en agosto de 2020, pero obtuvo críticas encontradas y ventas moderadas. Al año siguiente la cantante comenzó su residencia en Las Vegas, con una serie de conciertos que se extendió hasta 2023. Hace algunos meses ella dejó el programa de televisión “American Idol”, luego de siete temporadas como juez. El argumento principal de su salida fue, precisamente, que tenía escritas varias canciones y que deseaba grabar un nuevo disco.

