Katy Perry rompe un récord en YouTube, superando a Taylor Swift y Shakira

La cantante Katy Perry no lanza un álbum desde 2020, pero sigue siendo muy popular entre el público, y un reflejo de ello es que se ha colocado en el número 1 de la lista de los videos musicales de artistas femeninas más vistos en YouTube, con el clip de su canción “Roar”.

El video (dirigido por Grady Hall y Mark Kudsi) ya ha rebasado los cuatro mil millones de vistas en ese sitio web, superando así a los clips “Waka Waka (This Time For Africa)” de Shakira, “Dark Horse” (de la propia Perry), “Shake It Off” y “Blank Space” de Taylor Swift. En “Roar” Katy aparece sobreviviendo en una selva tras un accidente de avión y luciendo un vistoso atuendo conformado por hojas.

“Roar” fue el primer sencillo del álbum Prism, y llegó al primer lugar de la lista Hot 100 de Billboard en el otoño de 2013. Al año siguiente la canción nominó a dos premios Grammy, en las categorías de Mejor Interpretación Pop Solista y Canción del Año.

Hace tres meses Katy Perry acudió como invitada al programa de televisión de Jimmy Kimmel, e informó que este año será la última vez que participe como juez en el reality show musical “American Idol”, ello debido a que planea lanzar un nuevo álbum, que sus fans le han pedido desde hace tiempo.

La cantante de 39 años dijo que ha estado en ese programa siete temporadas, pero es momento de hacer un cambio: “Quiero decir, me gusta mucho. Me ha conectado con el corazón de Estados Unidos, pero siento que necesito salir y sentir ese pulso a mi propio ritmo…Se dieron cuenta de que había estado en el estudio de grabación por un tiempo y pensaron que algo se avecinaba. Me encanta el programa, pero quiero ir a ver el mundo y tal vez traer nueva música”.

Sigue leyendo: