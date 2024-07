Katy Perry explica el significado de una escena de su video “Woman’s World”

La semana pasada Katy Perry regresó a la escena musical con un nuevo sencillo titulado “Woman’s World”, con su acostumbrado estilo pop bailable. Pero el videoclip de esa canción ha causado polémica por una escena en particular, y ahora ella decidió explicar el significado de esas imágenes.

En su cuenta de Instagram la cantante compartió un video detrás de cámaras y habló sobre su principal objetivo en el video: “Nos estamos divirtiendo, siendo un poco sarcásticos con esto, es muy tonto, comedia física. Con este set, es algo así como: ‘No nos centramos en la mirada masculina, pero realmente nos referimos a la mirada masculina’, y realmente estamos exagerando, porque estoy a punto de ser aplastada, lo cual es como un reinicio, un reinicio para mí y un reinicio para mi idea de la divinidad femenina, y es un mundo completamente diferente al que vamos después de esto”.

En el clip de “Woman’s World” -que lleva más de siete millones de vistas en YouTube– Katy aparece vestida como una pin-up girl, trabajando en un edificio en construcción y acompañada de bailarinas, cuando de pronto es aplastada por un yunque. Surgieron varias críticas acerca de que el concepto de Perry (quien no lanzaba una nueva canción desde 2020) era algo anticuado, con un mensaje de empoderamiento muy distinto al que manejan en sus canciones artistas como Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo y Billie Eilish.

Algunos de los comentarios expuestos en YouTube acerca de “Woman’s World” fueron: “Esto luce como algo que sería una sátira para el feminismo en (la serie) “The Boys”“, “Esto es lo que sucede cuando una artista no evoluciona” y “Soy mujer y no me gusta este “mundo de mujeres”. No necesitamos actuar como hombres para tener las mismas oportunidades o derechos humanos”.

“Woman’s World” es el primer sencillo del álbum 143 de Katy Perry, que estará disponible a partir del 20 de septiembre. La canción cuenta con varios productores, entre ellos Dr. Luke, quien fue demandado en 2014 por la cantante Kesha, por supuesto abuso sexual (él contrademandó, y finalmente los dos llegaron a un acuerdo extrajudicial). Perry también fue criticada por trabajar ahora con dicho productor, pero no ha hecho ningún comentario al respecto.

