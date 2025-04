Katy Perry posó con el traje que usará en su viaje al espacio

Casi todo está listo para el viaje espacial que hará Katy Perry. La cantante estará en el undécimo vuelo espacial con humanos de Blue Origin, que despegará este lunes

Esta semana, la cantante de “Roar” posó con el uniforme que lucirá durante el viaje espacial en la nueva misión del cohete New Shepard junto otras cinco mujeres, que serán parte de la primera tripulación femenina.

Se trata de un ajustado traje azul con su nombre y el nombre de Blue Origin, empresa de transporte aeroespacial propiedad de Jeff Bezos.

“Feliz Día Internacional del Vuelo Espacial Humano. Siempre asombrado por el Universo y su alineación”, escribió la cantante en su publicación.

La cantante estadounidense es una de las personalidades que serán parte de la primera tripulación completamente femenina de la nueva misión del cohete New Shepard, de Blue Origin.

En marzo, Blue Origin, empresa de transporte aeroespacial propiedad de Jeff Bezos, anunció su undécimo vuelo espacial con humanos despegará al espacio esta primavera con un grupo de seis personas, entre las que está Perry.

Además de la cantante de “California Girls”, las figuras estarán en el vuelo son: la prometida de Jeff Bezos, Lauren Sánchez; la copresentadora de CBS Mornings, Gayle King; la excientífica de cohetes de la NASA, Aisha Bowe; la científica de investigación de bioastronáutica nominada al Premio Nobel de la Paz Amanda Nguyen; y la empresaria y productora de las películas This Changes Everything, Kerianne Flynn.

Hasta la fecha, el programa de vuelos espaciales humanos de Blue Origin ha enviado 52 personas por encima de la línea Kármán, la frontera internacionalmente reconocida del espacio a 62 millas sobre la Tierra.

