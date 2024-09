Katy Perry reacciona a la foto de Orlando Bloom viendo “de más” a Kim Kardashian

Tremenda ola de opiniones divididas propició una inesperada fotografía en la que Orlando Bloom supuestamente desvió su mirada a la retaguardia de la socialité Kim Kardashian. Pero, ¿qué dijo Katy Perry al respecto? Aquí te lo contamos.

La polémica postal fue capturada durante el encuentro que la pareja y la estrella de reality tuvieron durante la cena anual Caring for Women organizada por Kering, grupo comercial dirigido por François-Henri Pinault, esposo de la actriz Salma Hayek.

Ha sido tanto el revuelo que esta imagen causó que los cuestionamientos al respecto no tardaron en tocar a la puerta de Katy Perry, quien finalmente decidió compartir su opinión mientras visitaba el podcast de Elvis Duran: “Quiero decir, ¿cómo podría no hacerlo?”, le preguntó en entrevistador.

Fiel a su personalidad extrovertida y relajada, la cantante de 39 años demostró que a diferencia de la molestia del público, ella no lo culpa: “Lo apruebo. Es decir, ¿cómo podrías no verlo? Así que no veo la controversia”, explicó.

Tan es así que Katy Perry lanzó un breve, pero contundente mensaje con el que buscó poner punto final a la conversación que se ha generado en redes sociales: “Espera, ¿cuál es la controversia? No hay controversia, ese es mi punto”, añadió en tono de broma.

La relación entre la cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom dio inicio en 2016 y tan solo tres años después se comprometieron, aunque la boda aún no se concreta. Sería en el año 2020 cuando la pareja dio la bienvenida a su única hija juntos: Daisy.