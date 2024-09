Katy Perry confiesa que “premia” a Orlando Bloom por hacer la limpieza

La cantante estadounidense Katy Perry dio mucho de qué hablar por una candente -y polémica- confesión relacionada con su vida íntima junto a Orlando Bloom. Y es que para la intérprete de “California Girls” el que su prometido ayude con las tareas del hogar, lo hace merecedor de “un premio”. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante la visita de la cantante al podcast “Call Her Daddy” y mientras se realizaba una dinámica de preguntas “picantes” que la famosa destapó cómo es que recompensa sexualmente a su prometido cuando este realiza las tareas del hogar.

“Si bajo y la cocina está limpia, y has hecho todo, y lavaste todos los platos y cerraste todas las puertas de la despensa, será mejor que estés listo para que te chupen el p*ne“, declaró Katy Perry tras asegurar que esa es su manera de mostrar afecto hacia su pareja.

Si bien esta confesión fue suficiente para dar de qué hablar en redes sociales, hubo otras declaraciones de la famosa que resonaron entre sus fanáticos. Una de ellas estuvo relacionada con sus relaciones pasadas y cómo es que por fin logró romper con patrones de conducta.

“Ya no me atraen los narcisistas”, detalló al ser cuestionada sobre sus ‘red flags’ en una pareja y hacer alusión a su ex esposo, Russell Brand.

Fue exactamente por esta razón que Katy Perry optó por darle una segunda oportunidad al amor con Orlando Bloom, con quien a pesar de haber tenido una breve separación en 2017, volvió a formar un equipo por su “capacidad de anclarme a la realidad”.

“No lo cambiaría por nada, incluso cuando a veces parece como, ‘¿cómo hacemos esto?‘”, cuestionó. “Cuando me desmorono, él puede intervenir y ser esa ancla“, añadió.