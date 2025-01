“La amo”: Katy Perry declara su admiración por Taylor Swift

Por años, Katy Perry y Taylor Swift fueron protagonistas de una de las disputas más comentadas del mundo de la música. Sin embargo, hoy en día, esa etapa parece haber quedado atrás, como lo demuestra la reciente interacción entre ambas artistas en el concierto de Swift en Sídney.

La cantante de Teenage Dream, de 40 años, compartió entusiastamente los detalles de su experiencia en una entrevista para Capital, una estación de radio del Reino Unido.

“De hecho, fui a hacer un show en Australia muy rápido y tuve un día libre antes del evento, así que pensé: ‘Oye, chica, voy a ir al show’”, dijo Perry, quien además mostró una fotografía de ambas durante el concierto en febrero de 2024. “Y estaba tan emocionada y yo estaba tan emocionada”, agregó.

Katy también tuvo palabras elogiosas para los fans de Taylor, describiéndolos como “una comunidad adorable y dulce”.

Además, mencionó el intercambio de pulseras de la amistad, una tradición entre los “Swifties” que ella misma experimentó durante el evento. “La gente me regaló pulseras y creo que incluso Rita Ora me dio una. Me encantó, es como una comunidad realmente hermosa”.

De la rivalidad a la amistad

La historia entre Perry y Swift no siempre fue tan cordial. La tensión entre ambas comenzó en 2013, cuando algunos bailarines de la gira Red de Swift dejaron el tour para unirse al Prismatic Tour de Katy.

En los años siguientes, indirectas y declaraciones en entrevistas alimentaron la narrativa de su enemistad, culminando con el lanzamiento de canciones que se interpretaron como dardos dirigidos una a la otra: “Bad Blood” de Swift y “Swish Swish” de Perry.

Sin embargo, los gestos de reconciliación comenzaron a surgir en 2018, cuando Katy envió una rama de olivo literal a Taylor como señal de paz.

Este gesto marcó el inicio de un nuevo capítulo, consolidado un año después con la aparición de Perry en el video musical de “You Need to Calm Down” de Swift, donde ambas simbolizaron su amistad disfrazadas de una hamburguesa y papas fritas.

El reciente encuentro en Sídney no solo celebra la renovada amistad entre estas dos icónicas estrellas del pop, sino que también envía un poderoso mensaje sobre la posibilidad de superar las diferencias. Como Katy expresó en la entrevista: “La pude ver, nos pusimos al día y la amo mucho”.

