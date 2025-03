Katy Perry viajará al espacio junto a otras celebridades

Katy Perry irá al espacio. La cantante estadounidense es una de las personalidades que serán parte de la primera tripulación completamente femenina de la nueva misión del cohete New Shepard, de Blue Origin.

Esta semana, Blue Origin, empresa de transporte aeroespacial propiedad de Jeff Bezos, anunció su undécimo vuelo espacial con humanos despegará al espacio esta primavera con un grupo de seis personas, entre las que está Perry.

Además de la cantante de “California Girls”, las figuras estarán en el vuelo son: la prometida de Jeff Bezos, Lauren Sánchez; la copresentadora de CBS Mornings, Gayle King; la excientífica de cohetes de la NASA, Aisha Bowe; la científica de investigación de bioastronáutica nominada al Premio Nobel de la Paz Amanda Nguyen; y la empresaria y productora de las películas This Changes Everything, Kerianne Flynn.

Aún no se ha confirmado la fecha exacta del vuelo, por lo que no se sabe si serán antes o durante la gira de Katy Perry, Lifetimes Tour, con el que la cantante regresa a los escenarios tras una pausa de los shows.

De acuerdo con Efe, esta semana Blue Origin lanzó con éxito la décima misión tripulada, la NS-30, a bordo del New Shepard.

Hasta la fecha, el programa de vuelos espaciales humanos de Blue Origin ha enviado 52 personas por encima de la línea Kármán, la frontera internacionalmente reconocida del espacio a 62 millas sobre la Tierra.

¿Cuándo comienza la gira de Katy Perry?

La cantante anunció que en julio saldrá de gira con su Lifetimes Tour tras el lanzamiento de su álbum 143, el sexto de su carrera.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de “Roar” compartió las fechas de su gira con la que se presentará en varias ciudades de Estados Unidos.

El tour por EE.UU. comenzará el 7 de mayo en Houston y seguirá por Oklahoma, Kansas City, Chicago, Minneapolis, Denver, Las Vegas, Austin, Dallas Poenix, San Francisco, Seattle, Nueva York, entre otras.

Se espera que la gira por Estados Unidos termine el 23 de agosto en Miami. Las entradas para el Lifetimes Tour saldrán a la venta el próximo 31 de enero.

El tour de Katy Perry comenzará en abril en México, donde se presentará en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. La cantante también visitará Chile y Argentina.

Asimismo, la gira de Perry también llegará a Australia y Europa con shows en Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Hungría, Polonia, Italia y República Checa.

Lifetimes Tour es la primera gira de la cantante desde 2018, cuando finalizó su Witness: The Tour, con la que se presentó en Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Chile, Argentina, Brasil, Perú, México, entre otros países.

