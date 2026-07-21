Harry Styles canceló concierto en Brasil por problemas de salud

El cantante británico Harry Styles se vio obligado a cancelar el concierto que tenía programado para la noche de este martes en la ciudad brasileña de São Paulo debido a un inesperado problema de salud, según informaron los organizadores del evento.

Esta suspensión tomó por sorpresa a miles de fanáticos que aguardaban el regreso del artista a suelo sudamericano.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la promotora Live Nation lamentó el inconveniente y precisó el motivo de la decisión. “Lamentamos profundamente informar que el concierto de Harry Styles, previsto para el martes 21 de julio en el MorumBIS, ha sido cancelado debido a un problema de salud durante la gira”, indicó la empresa productora, sin ofrecer detalles específicos sobre el diagnóstico del músico.

Para mitigar el impacto de la cancelación del show, la compañía confirmó que el valor de las entradas será devuelto en su totalidad a través del mismo canal empleado para la compra.

Asimismo, la organización buscó tranquilidad entre los seguidores del artista al asegurar que el segundo espectáculo programado en el recinto para este viernes 24 de julio “se celebrará según lo previsto”. Para dicho recital se pondrá a la venta un número limitado de boletos con preferencia para los afectados por la cancelación del martes.

La parada en Brasil forma parte de la gira internacional “Together, Together”, con el que el exintegrante de One Direction viene cosechando un notable éxito de convocatoria.

Recientemente, Styles concluyó una histórica residencia de 12 conciertos en el emblemático estadio de Wembley, en Londres, hito con el que superó las marcas establecidas en una misma gira por artistas como Taylor Swift y Coldplay.

El cantante se encuentra en plena promoción de su cuarto álbum de estudio, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, lanzado el pasado mes de marzo tras un receso de más de tres años.

Tras su paso por territorio brasileño, la gira del intérprete continuará con compromisos pautados en Ciudad de México y Nueva York, antes de emprender el tramo final del tour en Oceanía, donde ofrecerá recitales en Melbourne y Sídney durante el mes de diciembre.

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