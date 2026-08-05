Harry Styles sorprende a sus fans con el tema “Cielito Lindo” en su tercer show en México

El cantante británico Harry Styles se volvió el tema de conversación en redes sociales tras deleitar al público mexicano con una interpretación del tema “Cielito Lindo” durante su tercer concierto en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

De manera inesperada, el exintegrante de One Direction comenzó a interpretar las primeras notas del emblemático tema: “Ay, ay, ay, ayyy, canta y no llores”, cantó generando furor entre los miles de asistentes al concierto.

Como resultado, el público acompañó a Harry Styles entonando el tema compuesto por el músico mexicano Quirino Mendoza y Cortés, creando un momento único en el emblemático recinto.

El inesperado momento quedó documentado a través de diversos videos que se replicaron en plataformas como Instagram, TikTok y X. Los usuarios recibieron con brazos abiertos este gesto del intérprete y lo felicitaron por su calidez con el público mexicano.

“Definitivamente las de la fecha de hoy ya ganaron”, “Se ve re contento en México, ya no dejen que se vaya”, “Siempre que voy a un concierto resulta que los siguientes se ponen más chidos”, “Para mí que ya había visto que la cantamos donde sea y no quería que su concierto fuera la excepción” y “México está ganando con todo lo que está haciendo Harry en todas sus fechas”, se lee en plataformas digitales.



Sin embargo, aún queda tiempo para regalar más sorpresas al público mexicano. ¿El motivo? Harry Styles brindará tres conciertos más en el Estadio GNP como parte de su gira “Together, together”, programados para los días 4, 7, 8 y 10 de agosto a las 9:00 pm.

“Together, together”, una gira mundial sin precedentes

Mientras tanto, el británico se encuentra disfrutando de los logros obtenidos con este tour mundial. Recordemos que rompió un récord Guinness al conceder el mayor número de shows en el Estadio Wembley (12 conciertos).

La noticia fue compartida por la propia administración del emblemático recinto a través de una publicación en redes sociales.

“Desde la primera noche hasta la duodécima. Esta noche marca el último concierto de la gira Together, Together de Harry Styles en el estadio de Wembley. Una gira sin precedentes. Doce noches que jamás olvidaremos. Hagamos de esta última noche una noche inolvidable”, se lee en el post.

De acuerdo con medios especializados, las 12 presentaciones de Harry Styles lo hacen superar la marca de Coldplay con 10 noches y la residencia de ocho noches que Taylor Swift realizó en 2024 como solista.

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