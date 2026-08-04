Harry Styles y Zoë Kravitz protagonizan romántico picnic en un parque de la Ciudad de México

El cantante Harry Styles sigue conquistando fronteras con su gira “Together, together”, siendo la Ciudad de México su destino más reciente. Y aunque el artista británico dio mucho de qué hablar con su espectáculo, hubo otros avistamientos que atrajeron mucha atención en redes sociales.

Uno de ellos tuvo como protagonista al intérprete de “Watermelon Sugar” junto a su prometida, la actriz Zoë Kravitz, desde un parque de la Ciudad de México.

De acuerdo con las imágenes que se viralizaron en plataformas como Instagram, TikTok y X, la feliz pareja tuvo la oportunidad de olvidarse de los reflectores y disfrutar de un “picnic improvisado” en el Parque México.

Harry Styles y Zoë Kravitz lucen relajados en atuendos deportivos mientras se deleitan con un snack. Por su parte, el cantante intenta pasar desapercibido al portar gorra y gafas de sol.

Las reacciones a este avistamiento no se hicieron esperar en redes sociales, volviendo a la pareja los protagonistas de diversas conversaciones en plataformas digitales.

“Literal le gusta vivir las cosas más simples y cotidianas de la vida”, “Me gusta mucho que nadie los molesta”, “Que bien que seamos tan educados que los artistas pueda ser “Humanos normales'”, “Gracias por respetar su espacio” y “A pesar de ser una auténtica megaestrella, sigue haciendo lo suyo sin séquito. Podría darles una lección a otras estrellas”, son algunas de las respuestas que se leen en la red.

Harry Styles se mantiene disfrutando de las maravillas que la Ciudad de México tiene para ofrecer gracias a la serie de conciertos que tiene programados en el Estadio GNP.

En el emblemático recinto, el exintegrante de “One Direction” ofrecerá cuatro conciertos más, que se llevarán a cabo los días 4, 7, 8 y 10 de agosto a las 9:00 pm.

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