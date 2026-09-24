Taylor Swift sorprende con adelanto de "Patient Zero" con Dakota Johnson y Colin Farrell.

Taylor Swift continúa pisando fuerte en la escena musical, prueba de ello es el adelanto sobre el nuevo video musical de su sencillo “Patient Zero”. Y es que la estrella criada en Nashville, puso toda la carne en el asador al tener como protagonistas a Dakota Johnson y Colin Farrell.

Fue por medio de su cuenta de Instagram y otras plataformas digitales oficiales que la intérprete de “You Belong With Me” colocó un clip de 13 segundos que corresponde a la pieza audiovisual cuyo estreno está programado para el domingo 27 de septiembre en los MTV Video Music Awards.

De este adelanto destacó la participación de dos estrellas de gran renombre en Hollywood: Dakota Johnson y Colin Farrell. Además, se reveló que la fotografía corre a cargo del director mexicano ganador del Oscar, Emmanuel Lubezki.

Las primeras escenas muestran a Swift lavándose las manos y a dos cuerpos sumergiéndose en el agua. Segundos después se aprecia una rosa negra y dos mujeres de pie junto a una tumba que dan pie a una Swift con los ojos llenos de lágrimas.

El sencillo “Patient Zero” forma parte de la versión deluxe de su doceavo álbum de estudio, titulado “The Life of a Showgirl: Encore”. De acuerdo con una publicación de la artista, este contará con cuatro canciones inéditas que saldrán a la luz próximamente.

“Llevo esperando con impaciencia para contarte que mi nuevo sencillo ‘Patient Zero’ saldrá el 25 de septiembre”, declaró Swift junto a la portada del sencillo.

Por esta razón, la famosa de 36 años eligió la gala de los MTV Video Music Awards (VMAs) de 2026, donde recibirá el primer galardón a la mejor dirección artística.

Además del estreno de su videoclip, Swift celebra que es la segunda artista con más nominaciones de la noche (nueve en total), incluyendo: Mejor dirección, Video del año, Artista del año y Mejor artista pop.

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