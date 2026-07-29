Dakota Johnson sorprende como Marilyn Monroe en primer vistazo de su nueva biopic

Dakota Johnson se enfrenta a uno de los retos más grandes de su carrera: dar vida a la aclamada actriz Marilyn Monroe en su nueva película biográfica, cuya dirección corre a cargo de Maggie Gyllenhaal.

“Flesh Impact” es el título de la cinta que llevará a la pantalla los momentos clave en la vida de la icónica figura del cine estadounidense con motivo del centenario de su nacimiento.

“Siempre me ha fascinado Marilyn Monroe. Cuando se me presentó la idea de un proyecto para celebrar su centenario, supe que quería colaborar para llevar esta historia a la pantalla“, dijo la cineasta Maggie Gyllenhaal en charla con Vanity Fair.

De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales por la marca automotriz Genesis, la cual fue revelada como una de las inversoras de la producción, Dakota Johnson será la encargada de interpretar a Marilyn Monroe durante la etapa de mayor fama en su faceta como actriz.

El primer vistazo de la histrionisa caracterizada como el ícono de los años 50 se dio por medio de la revista Vanity Fair. Dichas imágenes la mostraron portando cabello rubio platinado corto y ondulado, muy al estilo de Monroe, acompañado de un maquillaje clásico y el característico lunar de la diva de Hollywood.

Otra de las postales que ganó relevancia en redes sociales fue aquella protagonizada por la actriz Ellen Burstyn, de 93 años de edad. Ella será la encargada de interpretar una versión hipotética de Marilyn sobre la vida que pudo haber tenido de no haber perdido la vida en agosto de 1962.

Además de Dakota Johnson y Ellen Burstyn, el elenco de “Flesh Impact” incluye a personalidades como Sepideh Moafi (“The Pitt”) y Peter Sarsgaard.

Sobre el proyecto, la directora Maggie Gyllenhaal aclaró que este tiene como objetivo mostrar a Marilyn Monroe “a través de una mirada moderna que recupere su historia”. Y es que durante el desarrollo de la historia mantuvo como eje principal la pregunta: “¿Cómo habría evolucionado la carrera de la actriz si hubiera contado con varias décadas más de trayectoria profesional?”.

En este sentido, añadió: “Su actuación me resulta fascinante: extraña, salvaje y muy alegre, mezclada con algo terriblemente perturbador a la vez. Me pregunté qué habría sido de ella si hubiera tenido 60 años para vivir. ¿Qué cambiaría en el trabajo que haría ahora?”

La producción detalló que el estreno de “Flesh Impact” está programado para este año, y tendrá como escenario al Festival Internacional de Cine de Venecia, el cual se llevará a cabo del 2 al 12 se septiembre.

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