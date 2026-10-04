El árbol de Navidad cambia en 2026: los colores y luces que serán tendencia en EE.UU.

Hay pocas cosas que anuncien la llegada de la Navidad como encender por primera vez las luces del árbol. Para algunos es un ritual que se repite desde la infancia; para otros, el momento que transforma una casa cualquiera en un hogar preparado para las fiestas. Alrededor del pino se acumulan regalos, fotografías, adornos heredados y recuerdos de muchas Navidades anteriores.

Por eso, aunque las tendencias cambien, decorar el árbol sigue teniendo algo de ceremonia familiar. Y en 2026 esa tradición llega con novedades.

Tendencias 2026: cómo decorar el pino navideño

Las grandes tiendas de Estados Unidos ya comenzaron a mostrar cómo se verán los árboles esta Navidad. El blanco cálido, los pequeños destellos, las paletas más armoniosas y los árboles capaces de cambiar completamente su iluminación desde un teléfono ganan protagonismo.

Pero hay una paradoja interesante: al mismo tiempo que la tecnología transforma el árbol navideño, también vuelve la nostalgia. Regresan las bombillas que recuerdan a las antiguas luces incandescentes, los adornos con apariencia vintage y esa estética menos perfecta que muchos asocian con las Navidades de su infancia.

The Home Depot anunció que su colección navideña 2026 llegará a las tiendas de todo Estados Unidos a partir del 5 de octubre, mientras otros grandes minoristas ya muestran árboles, luces y propuestas de decoración.

Estas son algunas de las tendencias que pueden marcar cómo se decorarán los hogares esta Navidad.

Desde el blanco cálido y el dorado hasta el regreso de las luces de colores: las tendencias de Navidad 2026 combinan elegancia, tecnología y nostalgia. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Las luces blanco cálido ganan protagonismo

La clásica discusión familiar entre luces blancas y luces de colores tendrá este año nuevos argumentos. Las luces blancas continúan siendo uno de los recursos favoritos para conseguir un árbol elegante, pero existe una diferencia importante: no todos los blancos producen el mismo efecto.

Para 2026 gana terreno el blanco cálido, con una tonalidad ligeramente amarillenta que recuerda a la apariencia de las antiguas bombillas incandescentes.

Una empresa especializada en instalaciones navideñas en el área de Dallas-Fort Worth asegura que más del 70% de sus instalaciones residenciales de alta gama para esta temporada utilizan blanco cálido.

No es difícil entender su atractivo. La luz cálida suaviza los ambientes y produce esa sensación acogedora que asociamos con las noches de diciembre, cuando el árbol queda encendido mientras el resto de la casa baja su intensidad.

La tendencia busca precisamente recuperar esa calidez y reducir el efecto frío que pueden producir algunas luces LED blancas o azuladas.

Esto no significa que las luces multicolor hayan desaparecido. Lowe’s continúa señalando tanto el blanco como los colores entre las alternativas tradicionales para Navidad. La diferencia está en cómo se utilizan.

El efecto “twinkle” reemplaza al parpadeo más agresivo

También está cambiando la forma en que brillan los árboles. Los pequeños destellos o efecto twinkle se consolidan como una de las tendencias de la temporada. En lugar de grandes grupos de bombillas encendiéndose y apagándose simultáneamente, pequeñas luces titilan de manera más suave y aparentemente aleatoria.

El resultado intenta parecerse menos a un espectáculo de luces y más a pequeños puntos luminosos entre las ramas.

Uno de los ejemplos más visibles es Grand Duchess, la línea de árboles de Home Depot que se convirtió en un fenómeno en redes sociales. La compañía asegura que las micro fairy lights y el modo twinkle están entre las características más apreciadas de estos árboles.

Para 2026, Home Depot amplió la colección con árboles nevados, versiones slim, coronas, guirnaldas y modelos de diferentes alturas.

El árbol de Navidad ahora se controla desde el teléfono

Hay algo profundamente tradicional en armar el árbol, pero incluso ese ritual está incorporando tecnología. Home Depot agregó este año integración con su aplicación Hubspace en algunos de sus árboles Grand Duchess.

Eso permite controlar desde el smartphone diferentes características de la iluminación. Una de las novedades más interesantes aparece en la nueva línea Breckenridge.

Estos árboles incorporan iluminación adaptable que permite modificar el brillo, la temperatura del color, combinaciones de dos colores e incluso seleccionar tonos dentro de un espectro completo.

En otras palabras, una familia ya no necesariamente tiene que decidir al comprar el árbol si quiere luces blancas o multicolor. Puede tener ambas. El mismo pino puede lucir blanco cálido durante una cena, rojo y verde cuando llegan invitados o completamente multicolor cuando los niños quieren convertirlo en una fiesta.

La tecnología termina resolviendo, de paso, una de las discusiones navideñas más antiguas.

Dorado, champagne y tonos naturales para un árbol más elegante

Las luces son solo una parte de la transformación. Las paletas de colores también se vuelven más definidas. Dorado, champagne, blanco, crema y tonos naturales pueden combinarse con iluminación cálida para conseguir árboles visualmente más armoniosos.

La idea no necesariamente implica colocar menos adornos, sino elegirlos con una cierta continuidad.

También aparecen propuestas que se alejan de los tradicionales rojo y verde. Diseñadores vinculados con West Elm anticipan una mayor presencia de marrones, mostaza y tonos tierra, acompañados por elementos inspirados en bosques y naturaleza. Ramas, madera, texturas naturales y adornos que parecen hechos a mano entran así en la decoración navideña.

Pero incluso en un árbol pensado hasta el último detalle hay lugar para romper la estética. Porque difícilmente alguien deje guardado el adorno que hizo un hijo en la escuela hace 15 años solo porque no combina con el color champagne.

Y ahí aparece otra de las grandes tendencias de 2026: para los amantes de lo vintage, hay buenas noticias.

La Navidad nostálgica regresa

Quienes todavía guardan cajas llenas de decoraciones antiguas pueden tener buenas noticias. Mientras una parte de las tendencias apunta hacia árboles sofisticados con luces cálidas y colores coordinados, otra está haciendo exactamente lo contrario: recuperar la Navidad de décadas pasadas.

Home Depot incorporó para 2026 un árbol llamado Nostalgic Noble que utiliza bombillas de vidrio diseñadas para reproducir el aspecto de las antiguas luces incandescentes, aunque funcionan con tecnología LED.

También ofrece diferentes efectos y cambios de color. El resultado recupera una imagen familiar para quienes recuerdan árboles con bombillas grandes, colores intensos y decoraciones mucho menos minimalistas.

Esta estética retro se combina con adornos tradicionales, guirnaldas abundantes, terciopelo y piezas que parecen haber pasado de una generación a otra. Y probablemente allí esté una de las explicaciones de su regreso.

Los adornos navideños rara vez son solamente adornos. Está la estrella que siempre ocupó la punta del árbol, la esfera comprada durante un viaje, la figura que pertenecía a los abuelos o ese pequeño objeto torcido que un niño hizo alguna vez y que inexplicablemente sigue apareciendo cada diciembre.

Son cosas que valen mucho más por la historia que guardan que por cómo se ven.

Menos perfección y más personalidad

La decoración navideña de 2026 también refleja un cambio más amplio dentro de los hogares estadounidenses. Después de varios años dominados por interiores extremadamente neutros y decoraciones pensadas casi para fotografiarse, comienzan a aparecer espacios más personales, cálidos y expresivos.

La decoración de las fiestas también está cobrando mayor importancia: las solicitudes para contratar profesionales que instalen iluminación navideña aumentaron 37% interanual. Además, el 52% de los propietarios consultados planea colocar luces navideñas en techos, árboles, senderos o jardines.

La tendencia ayuda a explicar por qué las tiendas ofrecen cada vez más alternativas para personalizar la decoración en lugar de imponer un único estilo.

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¿Qué luces conviene elegir para el árbol en 2026?

Para quienes quieren seguir la estética más contemporánea, las luces blanco cálido con pequeños destellos son una de las apuestas más seguras. Pueden combinarse con adornos dorados, champagne, crema, madera o tonos naturales.

Pero las luces de colores no están fuera de moda. En 2026 aparecen especialmente vinculadas con dos estilos: los árboles inteligentes que permiten cambiar completamente la iluminación y la recuperación de la estética navideña retro.

Quizás esa convivencia explique mejor que cualquier catálogo hacia dónde va la decoración este año.

Porque el árbol de Navidad siempre fue mucho más que la suma de luces y adornos. Para los niños puede ser la señal de que empieza la época más esperada del año. Para los adultos, muchas veces es una manera de volver por un rato a las Navidades que recuerdan.

Cambian los colores, aparecen luces inteligentes y el teléfono puede decidir ahora cómo brillará cada rama. Pero el símbolo permanece: encender el árbol sigue siendo, para muchas familias, una forma sencilla de decir que la Navidad ya llegó a casa.

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