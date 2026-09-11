7 acontecimientos de la Biblia que la ciencia no ha podido explicar

La Biblia es una “biblioteca” que contiene innumerables relatos que representan la fe de millones. De hecho, muchos de los acontecimientos descritos escapan de las explicaciones conocidas de la ciencia.

Sin embargo, eso no significa que se haya demostrado que nunca ocurrieron. Se trata de fenómenos sobrenaturales que no pueden reproducirse ni someterse a una prueba científica. De ahí radica la fe… en lo que no tiene explicación humana.

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7 acontecimientos de la Biblia que no tienen explicación científica

1. La esposa de Lot convertida en sal (Génesis 19:26)

Las escrituras relatan que durante la destrucción de Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Sin bien la zona donde se encuentra el Mar Muerto tiene abundantes depósitos salinos, no existe proceso químico que haga que un ser humano se transforme en una columna de cloruro de sodio.

2. Las caída de las murallas de Jericó (Josué 6:1-17)

El libro de Josué relata que el pueblo de Israel rodeó Jericó durante varios días y que, después del sonido de las trompetas y los gritos, sus murallas se derrumbaron.

A pesar de que la arqueología sí ha documentado antiguas estructuras y destrucciones en Jericó, no existe evidencia científica que demuestre que el sonido de trompetas provocó el colapso descrito por el relato bíblico.

3. El maná del desierto (Éxodo 16:4)

Durante los 40 años que anduvieron en el desierto, los israelitas fueron alimentados por un maná que descendía del cielo, según se detalla en el libro de Éxodo.

Se han propuesto explicaciones naturales, entre ellas secreciones dulces producidas por insectos que se alimentan de un árbol llamado tamarisco.

De hecho, existe un producto conocido como “maná del tamarisco”, recolectado históricamente en la región del Sinaí. Sin embargo, eso no demuestra que dicha sustancia sea el maná bíblico ni explica el relato sobre su aparición y disponibilidad.

4. La concepción de Jesús (Lucas 1:27)

La Biblia describe el nacimiento de Jesús sin participación de un padre humano. La partenogénesis existe en algunas especies animales, pero no constituye un mecanismo reproductivo natural conocido capaz de producir un ser humano viable.

5. La resurrección de Lázaro (Juan 11:1-45)

El Evangelio de Juan afirma que Lázaro llevaba cuatro días en la tumba cuando Jesús llegó y posteriormente lo llamó para que saliera de ella.

La medicina puede recuperar algunas personas después de un paro cardíaco mediante reanimación, pero eso es muy distinto de devolver la vida a una persona después de varios días de muerte y enterramiento. No existe un procedimiento médico capaz de reproducir el acontecimiento narrado.

6. Los casi mil años de los patriarcas (Génesis 5:27)

El Génesis atribuye a varios personajes edades extraordinarias. El caso más famoso es Matusalén, a quien el texto atribuye 969 años. La biología humana actual no conoce ningún mecanismo que permita mantener durante tantos siglos la integridad de las células, los tejidos y los órganos. La longevidad humana documentada está muy lejos de esas cifras.

7. La zarza que ardía sin consumirse (Éxodo 3:1-4)

En el Éxodo, Moisés observa una zarza envuelta en fuego que no se consume. El propio relato presenta el fenómeno como una señal extraordinaria y posteriormente describe que Dios habla desde la zarza.

Un fuego ordinario necesita combustible y termina dañando o consumiendo la materia vegetal. Por eso, aunque pueden plantearse hipótesis naturales para determinados fenómenos luminosos o incendios, ninguna explica de manera comprobada el episodio tal como aparece en el texto bíblico.

Existe una diferencia entre lo que se puede explicar en términos humanos a lo que se define como una intervención sobrenatural. La ciencia puede estudiar restos arqueológicos, biología, geología o fenómenos físicos, pero un milagro queda fuera de lo que el método científico puede confirmar o reproducir.

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