IA revela el rostro de Jesucristo, el más hiperrealista que se recuerde

Si bucas en internet fotos del rostro de Jesús, encontrarás desde las más tradicionales hasta los actores que lo han interpretado en películas y series, como Jim Caviezel en ‘La Pasión de Cristo’, o más recientemente Jonathan Roumie, en ‘Los Elegidos’. Sin embargo, la inteligencia artificial (IA) logró obtener la imagen facial más hiperrealista de Jesucristo que se recuerde.

Para recrear el rostro del hijo de Dios, la IA utilizó un detalle fundamental: datos del Santo Sudario de Turín, también conocido como Sábana Santa, una tela de lino con la que Jesús habría sido envuelto después de ser crucificado.

Al recibir los prompts acertados, la inteligencia artificial reprodujo la imagen de un hombre, a partir de los patrones, marcas y rasgos impresos en el lienzo, en la tela. En este sentido, habría recreado una imagen hiperrealista de Jesucristo, la cual ya es viral en redes sociales.

Se le dieron los prompts correspondientes a una IA para que reprodujera a la persona de la Sábana Santa de Turín y este fue el resultado.👇😲😇 pic.twitter.com/CoO7xkzvdK — Franklin Torres™ (@MocaCity) February 11, 2026

Gracias a los avances de la IA, el resultado no solo fue una imagen, sino un video donde pueden apreciarse muy de cerca los rasgos físicos de Jesuscristo: el cabello de un nazareno, la barba, su nariz, cejas, frente y, como detalle adicional, un Jesús que abre los ojos.

Hacia el final del video, este se levanta de un desierto, lleva puesta una túnica y hasta extiende la mano, detalles que pueden penetrar fuertemente en la mente y el corazón de personas sensibles.

Expertos aclaran que el resultado de la IA no pretende aportar pruebas concluyentes sobre la autenticidad de la Sábana Santa de Turín, sino ofrecer una visualización contemporánea de Jesús, basada únicamente en datos. Asimismo, el bot fue entrenado previamente con reflexiones visuales y ejemplos coherentes para ofrecer una imagen lo más ajustada posible a la realidad.

Esta es la tela de lino que lleva la huella del rostro de Jesucristo, en exhibición en el Museo de la Sábana Santa, en Turín, Italia. Crédito: D-VISIONS | Shutterstock

